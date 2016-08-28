Арктическая медицина получит развитие на федеральном уровне благодаря "Территории смыслов"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 28 августа. / Корр. ТАСС Анна Устинова/. Развитие арктической медицины в стране может получить новый импульс по итогам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", который завершает в воскресенье работу во Владимирской области. Вопрос, заданный ординатором первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. Сеченова министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, положил начало обсуждению проблемы присутствия медицинских специалистов в Арктике. Об этом ТАСС сообщил член рабочей группы при Минздраве, участник форума Иван Лепетинский.

"Меня всегда интересовала работа в необычных условиях и возможность помогать людям. Поэтому после службы в армии я сначала поступил в военно-медицинскую, а затем - в ординатуру МГМУ им. Сеченова. Являясь единственным на сегодня ординатором по специальности "водолазная медицина" в России, обучаясь на единственной такой кафедре, очень рассчитываю на возможность развития медицинского сопровождения в Арктике, которая является для страны стратегическим регионом", - подчеркнул Иван Лепетинский.

Во время панельной дискуссии с Министром здравоохранения Вероника Скворцова заявила о создании рабочей группы по развитию медицины в арктическом регионе, подчеркнув, что при освоении тысячелетних льдов будут "нужны хорошие эпидемиологи, вирусологи, микробиологи, вакцинологи и так далее". По словам Ивана Лепетинского, помимо расширения специализированных образовательных площадок и создания студенческих кружков, необходимо заранее решать вопрос организации медицинской инфраструктуры в отдаленных районах.

"Территория смыслов" стала уникальной площадкой, сработала, как триггерная точка, необходимая для достижения государственных целей. Сегодня стоит актуальная задача освоения Арктики, и в образовании в части спецподготовки кадров это тоже необходимо внедрять. Есть молодежь, готовая ехать в эту территорию, поднимать там науку, которая готова просто брать и делать, и ее необходимо просто поддержать. На повестке дня этого нет пока, и я рад, что смог это озвучить", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что уже в ближайшее время состоится заседание рабочей группы.

Территория реальных действий

За два месяца работы "Территории смыслов" участники смогли задать федеральным экспертам сотни вопросов, определяющих будущее и приоритеты государства. Более восьми тысяч молодых ученых и преподавателей из 43 стран мира напрямую общались и задавали вопросы премьер-министру РФ, советникам и помощникам президента России, членам Правительства и крупнейших компаний, определяющих развитие ведущих отраслей.

"Приятно отметить, что в этом году по сравнению с прошлым увеличился и конкурс. В зависимости от смены он варьировался от четырех до восьми и даже 10 человек на место. Интерес к форуму повышается. И, очевидно, эта тенденция отразится на организации форума в будущем году, в первую очередь, с точки зрения его контентной составляющей", - уточнил ТАСС пресс-секретарь форума Антон Пашков.

Кроме того, впервые участников форума отбирали очно, что позволило работать с наиболее целевой аудиторией. По словам организаторов, практика продолжится и в 2017 году. "У нас стало больше профессиональных сообществ - количество смен возросло с шести до восьми, соответственно, больше людей прошло через форумную кампанию. И сейчас мы уже думаем над тем, какую аудиторию еще можно привлечь на форум", - рассказала ТАСС руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Ксения Разуваева.

Организаторы форума впервые поставили перед участниками практические задачи, которые решались в течение каждой тематической смены и стали своеобразным экзаменом на профпригодность. Так, молодые преподаватели выработали методические материалы для детей школьного возраста, посвященные итогам Второй мировой войны, которые будет использовать "Российское движение школьников" для внедрения в школьные программы. Молодые депутаты и политические лидеры разработали пять комплексных программ мероприятий по реализации государственной молодежной политики, которые были переданы в Росмолодежь для анализа и возможного включения в Государственную программу "Молодежь России".

Специалисты в IT-области за неделю создали 50 проектов по вовлечению граждан России и отдельных регионов в эффективное и грамотное использование доступных интернет- услуг, а специалисты по межнациональным отношениям разработали концепцию празднования Дня народного единства. Совместная работа бизнесменов, экономистов и финансистов была направлена на разработку дорожный карты для молодого предпринимателя, которая сможет стать помощником в запуске и развитии бизнеса, молодые медики предложили программу стимулирования модернизации отрасли Минздравом РФ. Молодые руководители социальных НКО и проектов на VII смене Форума разрабатывали комплексы механизмов по привлечению НКО к оказанию социальных услуг, а начинающим журналистам организаторы предложили разработать концепцию телепередачи для молодежного интерактивного телевидения в РФ.

"Работа над конкретными кейсами позволяет прямо на форуме оценить компетенции и выстроить профессиональную траекторию для участников. Мы понимаем, что форум должен стать реальной возможностью изменить жизнь людей и их карьеру. Каждый из участников имеет возможность получить перспективную работу, в том числе, благодаря участию в практикумах лидеров профессиональных сообществ, которые стали экспертами смен", - добавила Ксения Разуваева. Кроме того, самые активные представители молодежи смогут пройти стажировку в ведущих компаниях и ведомствах, включая Сбербанк, ТАСС, МТС, Институт развития интернета и Общественную палату РФ.

В регионы уехали 50 млн рублей

По традиции многие участники форума приезжают во Владимирскую область, чтобы получить грантовую поддержку на реализацию своих проектов. В течение каждой смены эксперты "Территории смыслов" рассмотрели свыше 1,5 тыс. инициатив, из которых было одобрено 243 предложения более, чем на 49 млн рублей.

"Все больше проектов в этом году используют информационные технологии и уходят в онлайн, оставляя в прошлом традиционные проекты, связанные с организацией молодежных мероприятий и форумов. Неожиданно большое количество проектов было подано молодыми специалистами в области информационных технологий и молодыми журналистами. Порадовало количество заявок на совершенно новую для этого года смену - молодых специалистов в области здравоохранения", - рассказала ТАСС руководитель Конвейера проектов форума Татьяна Панкова.

В течение года эксперты форума будут отслеживать жизнеспособность проектов и оказывать поддержку в их реализации. "Два года форума во Владимирской области доказали, что это прекрасное место для встречи талантливой молодежи, и в последующие годы мы останемся на этой площадке, несколько расширив и усовершенствовав ее. Будет больше беседок, цветов, в планах - строительство летней открытой аудитории", - пояснила Ксения Разуваева.

"Если говорить об увеличении количества смен, мы будет исходить из запросов аудитории. В прошлом году так возникла идея провести медицинскую смену, в этом году звучали предложения собрать биологов, молодых чиновников или юристов. Для нас важно, чтобы количество не влияло на качество, чтобы форум собирал лучших из лучших и открывал им новым дороги. Отрадно, что на данном этапе этого удалось достичь, а это значит, что смысл есть!", - добавила она.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходил во Владимирской области с 27 июня по 28 августа. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской Федерации, "Роспатриотцентр" Росмолодежи. Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ по внутренней политике.