Минздрав Сингапура сообщил о 41 случае заражения вирусом Зика на территории страны

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СИНГАПУР, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило 41 случай заражения вирусом Зика.
Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении ведомства, "предположительно, передача вируса произошла внутри страны, поскольку никто из заболевших не посещал опасные с эпидемиологический точки зрения государства".
Первый подобный случай в Сингапуре был подтвержден в минувшую субботу, когда вирус был диагностирован у 47-летней гражданки Малайзии, постоянно проживающей в республике.
По словам представителей Минздрава, "большинство (34) из ранее заболевших уже полностью выздоровели, остальные продолжают лечение в местной больнице Тан Ток Сенг". Одновременно в ряде районов города-государства будут проводиться специальные профилактические мероприятия для уничтожения переносчиков вируса (комаров Aedes aegypti).