Минздрав Сингапура сообщил о 41 случае заражения вирусом Зика на территории страны

СИНГАПУР, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило 41 случай заражения вирусом Зика.

Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении ведомства, "предположительно, передача вируса произошла внутри страны, поскольку никто из заболевших не посещал опасные с эпидемиологический точки зрения государства".

Первый подобный случай в Сингапуре был подтвержден в минувшую субботу, когда вирус был диагностирован у 47-летней гражданки Малайзии, постоянно проживающей в республике.

По словам представителей Минздрава, "большинство (34) из ранее заболевших уже полностью выздоровели, остальные продолжают лечение в местной больнице Тан Ток Сенг". Одновременно в ряде районов города-государства будут проводиться специальные профилактические мероприятия для уничтожения переносчиков вируса (комаров Aedes aegypti).

О вирусе Зика © EPA/Marcelo Sayao Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика у беременных приводит к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия: значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.



К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.