Торжества, посвященные 75-летию первого союзного конвоя "Дервиш", начнутся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Четырехдневные торжества, посвященные 75-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" с грузом помощи воюющему СССР, начнутся в понедельник в Поморье. Кульминация памятных мероприятий придется на 31 августа, на день, в который ровно 75 лет назад на городском рейде встали на якорь транспортные суда и корабли охранения первого северного конвоя, сообщили ТАСС в международном пресс-центре, аккредитовавшем более 200 журналистов.

"На приглашение отметить юбилейную дату, воздать дань памяти и благодарности морякам откликнулись девять стран - непосредственных участников северных конвоев, - сказали в пресс-центре. - В составе иностранных делегаций - британская принцесса Анна с супругом, вице-адмиралом Тимом Лоуренсом, послы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии в РФ, представители дипломатических миссий Польши, Франции, Нидерландов и Исландии. Всего Архангельск встречает около 500 гостей, в том числе более 30 участников союзных конвоев из Архангельской области, Москвы и Санкт- Петербурга, а также десять ветеранов из Великобритании и двоих из США".

"Этим конвоем открывалась огромная программа взаимодействия стран мира по противостоянию фашизму и помощи нашей стране в Великой Отечественной войне", - подчеркнул во время организованного ТАСС телемоста Москва - Санкт-Петербург - Архангельск губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Программа торжеств

Масштабные торжества, посвященные 75-летию со дня прихода в СССР первого союзного конвоя "Дервиш", пройдут с 29 августа по 1 сентября в Архангельске и Северодвинске. В юбилейную программу также включены Санкт-Петербург и Мурманск.

Во всех городах запланирован целый комплекс культурно-массовых мероприятий. Так, в столице Поморья пройдет торжественный митинг памяти у Монумента Победы, с которого начнется всероссийская акция "Приветствие ледоколу "Красин" - участнику союзных конвоев". Ожидается, что в ней примут участие более 300 судов, включая 264 корабля Военно-морского флота России. Их одновременные приветственные гудки разнесутся от Тихого океана до Черного моря и будут адресованы стоящему в Санкт-Петербурге ледоколу - единственному оставшемуся на плаву участнику конвоев.

Северный флот передаст в дар архангельскому морскому музею историческую технику - дорожный каток и паровую лебедку. Эти машины были подняты военными водолазами с потопленного гитлеровцами в марте 1945 года американского транспорта "Томас Дональдсон", входившего в состав одного из последних союзных конвоев JW-65.

В рамках празднования состоятся VI Международный форум "Во славу флота и Отечества!" и заседание межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при правительстве РФ, международная научно-практическая конференция "Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции", заседание Совета по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов. В программу включены плац-концерты оркестров Беломорской и Ленинградской военно-морских баз и духового оркестра морской пехоты ВМС Великобритании, футбольный матч, спектакли и фейерверк. В Северодвинске в городском краеведческом музее представят исторические материалы, в том числе обмундирование и снаряжение войск стран-участниц антигитлеровской коалиции. Кроме того, ветераны союзных конвоев встретятся с воспитанниками детского морского центра "Североморец" и морской кадетской школы.

Союзные северные конвои в СССР

Первый союзный конвой под кодовым названием "Дервиш" отправился из Исландии 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск 31 августа. В его составе было пять британских и один голландский транспорт с оружием и продовольствием и девять английских кораблей охранения. Они доставили в порт стратегические грузы - 10 тысяч тонн каучука, олово, а также 3,8 тысяч глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей "Харрикейн", вспомогательное судно с топливом, 1,5 тонны форменных ботинок, шерсть, инвентарь, оборудование. С этого события началась уникальная в истории войны операция с участием тысяч советских и зарубежных моряков и летчиков, доставлявших военные грузы в порты на Северной Двине, Белом и Баренцевом морях.

До января 1942 года Архангельск и Северодвинск (в то время Молотовск) приняли семь конвоев - в общей сложности 56 транспортов. В дальнейшем основным местом их разгрузки стал Мурманск.

Всего за четыре года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск и Мурманск было доставлено более 22 тысяч самолетов, свыше 13 тысяч танков, 13 тысяч орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие, что обеспечило около 12% потребностей и фронта и тыла.

Из трех маршрутов союзных конвоев - Арктического, Тихоокеанского и Трансиранского - северный считался наиболее опасным, хотя и самым коротким. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей, более пяти тысяч моряков разных стран погибли в пути.

По данным, которые привел во время телемоста в ТАСС исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, с 1941 по 1945 годы СССР получил по программе ленд-лиза, принятой в США, различных товаров, техники и сырья на $10 млрд из общей суммы в $50 млрд.

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