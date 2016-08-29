Власти Малайзии ужесточили контроль на границе с Сингапуром, где обнаружен вирус Зика

СИНГАПУР, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии распорядились ужесточить санитарно- эпидемиологический контроль на сухопутных границах с Сингапуром, где был подтвержден 41 случай передачи вируса Зика. Об этом сообщает газета The Straits Times.

"На пограничных пунктах будут дежурить специальные бригады, установлена специальная техника, позволяющая фиксировать повышенную температуру", - цитирует издание главного врача Малайзии Хишама Абдуллаха. Он также добавил, что "особый контроль за прибывающими из Сингапура вводится и в аэропортах страны".

Кроме того, замминистра здравоохранения королевства Хилми Яхая призвал жителей страны, недавно побывавших в соседнем государстве и чувствующих недомогание, повышенную температуру, незамедлительно обращаться к врачам.

По официальным данным, ежедневно сухопутную границу между странами пересекают около 300 тысяч человек. Многие малайзийцы каждый день приезжают в соседнюю страну на работу, привозят детей на учебу.

Сингапурские власти 27 августа сообщили о первом случае передачи вируса Зика внутри страны, а уже на следующий день констатировали 41 факт подобного заражения. Между тем, по данным Минздрава, 34 заболевших уже полностью выздоровели.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.