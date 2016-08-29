Власти Малайзии ужесточили контроль на границе с Сингапуром, где обнаружен вирус Зика

В Мексике скончался известный композитор Хуан ГабриэльКультура 29 августа, 5:10
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огоньМеждународная панорама 29 августа, 4:57
Новые образцы бронетанковой и автомобильной техники обсудят на форуме "Армия-2016"Армия и ОПК 29 августа, 4:14
Роберт Стуруа ставит в "Et Cetera" гоголевского "Ревизора" с Калягиным в заглавной ролиКультура 29 августа, 4:09
Приток китайских туристов в Забайкалье с начала года увеличился на 62,8%Общество 29 августа, 3:58
Власти Боливии подтвердили гибель четвертого шахтера в ходе столкновений с полициейМеждународная панорама 29 августа, 3:44
Косачев: РФ предложит комплекс инициатив для договоренностей с ЕС по контролю вооруженийПолитика 29 августа, 3:18
Открытый чемпионат США по теннису стартует в Нью-ЙоркеСпорт 29 августа, 3:13
СМИ: "Алроса" намерена вдвое увеличить продажи в Китай и ЯпониюЭкономика и бизнес 29 августа, 3:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии распорядились ужесточить санитарно- эпидемиологический контроль на сухопутных границах с Сингапуром, где был подтвержден 41 случай передачи вируса Зика. Об этом сообщает газета The Straits Times.
"На пограничных пунктах будут дежурить специальные бригады, установлена специальная техника, позволяющая фиксировать повышенную температуру", - цитирует издание главного врача Малайзии Хишама Абдуллаха. Он также добавил, что "особый контроль за прибывающими из Сингапура вводится и в аэропортах страны".
Кроме того, замминистра здравоохранения королевства Хилми Яхая призвал жителей страны, недавно побывавших в соседнем государстве и чувствующих недомогание, повышенную температуру, незамедлительно обращаться к врачам.
По официальным данным, ежедневно сухопутную границу между странами пересекают около 300 тысяч человек. Многие малайзийцы каждый день приезжают в соседнюю страну на работу, привозят детей на учебу.
Сингапурские власти 27 августа сообщили о первом случае передачи вируса Зика внутри страны, а уже на следующий день констатировали 41 факт подобного заражения. Между тем, по данным Минздрава, 34 заболевших уже полностью выздоровели.
Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.