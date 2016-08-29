Медведев назначил экс-замглавы ФАНО Лопатина заместителем министра образования и науки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Лопатина заместителем министра образования и науки РФ. "В Минобрнауки на Лопатина планируется возложить координацию работы и контроль деятельности министерства по вопросам инновационной деятельности в научно-технической сфере, приоритетных направлений науки и технологий, международной интеграции и сотрудничества в образовании и науке", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Лопатин родился в 1971 году. В 1993 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности "геологическая съемка, поиски и разведка", кандидат геолого-минералогических наук, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН. С 2006 по 2015 годы работал заместителем директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки "Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка" Российской академии наук. С 2015 года - заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций.

В середине августа министерство возглавила Ольга Васильева. Дмитрий Ливанов стал спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной.