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Около 25 тыс. человек записались на бесплатные онлайн-курсы МГУ

Общество
29 августа, 15:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Кристина Сулима
Завершив онлайн-курс, можно получить сертификат вуза, но для этого нужно пройти очную аттестацию
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Около 25 тыс. человек менее чем за месяц записались на бесплатные онлайн-курсы МГУ имени М.В.Ломоносова. Об этом сообщил ТАСС директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.

"Суммарно на все наши новые курсы пока записалось примерно 25 тыс. человек, при этом только за последнюю неделю записалось 15 тыс.", - сказал Янышев. Курсы размещены на двух интернет-площадках - сайте "Открытое образование" (15 курсов) и собственном сайте МГУ "Университет без границ" (6 курсов).

"Самые популярные среди них - "Основы астрономии", "Язык, культура и межкультурная коммуникация" и "Юридическая поддержка стартапов", - отметил Янышев. Эти же курсы были самыми востребованными и в прошлом году.

"Запись пока продолжается, и мы рассчитываем, что к моменту начала занятий на каждое из этих трех популярных направлений запишется более 10 тыс. человек. В прошлом семестре слушателей было по 8 тыс.", - сказал Янышев.

Очная аттестация по итогам занятий

Завершив онлайн-курс, можно получить сертификат вуза, но для этого нужно пройти очную аттестацию. "Есть возможность сделать это как удаленно, посредством видео- конференцсвязи, так и лично, приехав в назначенное время в МГУ", - отметил директор центра.

Янышев уточнил, что из всех онлайн-слушателей получают сертификат или зачет только 10% обучающихся. "Многие учащиеся проходят курс до конца, но за самим сертификатом не гонятся. Кому-то он просто не нужен, нужны знания, а кто- то боится. Пожилые люди, даже выполнив все промежуточные зачеты, проходить саму аттестацию побаиваются", - сказал он.

Пиковые возраста слушателей - 22 года и 36 лет, однако есть и более взрослая аудитория, среди них заведующие кафедр, кандидаты и доктора наук.

Как вуз выбирает курсы для размещения

"Конечно, тут должно быть желание преподавателя, ведь это огромная работа по "переделке" своего курса, чтобы это были не традиционные полуторачасовые лекции, а ролики по 10-20 минут, иначе это будет невозможно смотреть через интернет", - подчеркнул Янышев.

Кроме того, преподавателям нужно добавить в них практическую составляющую, в основном тесты на внимательность и проверку знаний. "В заданиях бывают вопросы, на которые даже специалист не сможет ответить, не посмотрев видеолекции", - отметил директор центра МГУ.

Сам список публикуемых курсов, по его словам, формируется коллегиально с другими участниками ассоциации "Национальная платформа открытого образования", чтобы скоординировать действия. "Понятно, что у каждого вуза есть свои сильные стороны, сфера, в которой он является авторитетом для других. Нельзя быть сильным во всем. По этим направлениям вуз и начинает двигаться и разрабатывать курсы, чтобы они были действительно востребованы", - сказал Янышев.

Стоимость создания курса

Создание массового онлайн-курса - процесс дорогостоящий, это и съемка видео в специальной студии, и последующий монтаж, чтобы сделать общий, средний и крупный план, а также добавить иллюстративные материалы - презентации, фото, картинки. Все это требует вовлечения многих специалистов.

"Курс, который обычно состоит из 12-15 лекций, обходит вузу в 300-400 тыс. рублей в зависимости от его направленности. Так, естественно-научные курсы требуют более глубокой проработки по монтажу в плане содержательной части, чем гуманитарные. В одном случае, условно, монтаж занимает один день, в другом - три", - уточнил Янышев.

Он добавил, что в стоимость входит и обеспечение обратной связи со слушателями. "Онлайн-курс это не просто набор видеолекций, а целый учебный процесс, где есть не только теория, но и практическая составляющая, организованная средствами обратной связи", - заключил представитель МГУ.

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