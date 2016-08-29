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Игроки в Pokemon Go стали участниками 290 инцидентов в Великобритании

Общество
29 августа, 15:25 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Так, в английском графстве Суррей порядка 30 человек устроили массовую драку, увлекшись охотой на редкого покемона
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ЛОНДОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Поклонники популярной мобильной игры Pokemon Go в июле несколько сот раз подвергались нападениям грабителей, нарушали правила дорожного движения и общественного порядка на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".

В некоторых случаях любители игры становились жертвами преступлений, однако немалая их часть сама нарушала законы. Всего же полиция сообщила о 290 инцидентах в июле, связанных с этой игрой.

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Так, в английском графстве Суррей порядка 30 человек устроили массовую драку, увлекшись охотой на редкого покемона. В соседнем Чешире внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли дети, блуждающие по кладбищу в поисках виртуальных монстров. На севере Уэльса полицейскими был задержан мужчина, завлекавший несовершеннолетних в свой дом, обещая им удачную ловлю покемонов.

Скитающиеся с мобильными телефонами игроки Pokemon Go нередко становятся приманкой для уличных преступников, пользующихся рассеянностью своих жертв для того, чтобы выхватить сумку или телефон. Поклонники данного игрового приложения были также замечены сотрудниками полиции на железнодорожных путях и играющими за рулем автомобиля.

Pokemon Go - многопользовательская игра, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами (сокращение от английского pocket monster, то есть карманный монстр). В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира. По разным оценкам, число ежедневных пользователей игры может превышать 20 млн.

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