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Папа Франциск обсудил влияние соцсетей с Марком Цукербергом

Общество
29 августа, 16:57 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
За последнее время папа Франциск в своих проповедях неоднократно указывал на важную роль социальных сетей для создания климата доверия и милосердия в отношениях между людьми
Материал из 1 страницы
Папа римский Франциск и Марк Цукерберг (слева направо)

Папа римский Франциск и Марк Цукерберг (слева направо)

© L'Osservatore Romano/Pool Photo via AP

ВАТИКАН, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск вновь подтвердил значение современных коммуникационных технологий для дела "социального сближения и солидарной помощи обездоленным". Этот тезис понтифик высказал, принимая в частной аудиенции известного американского программиста и предпринимателя в области интернет-технологий, миллиардера Марка Цукерберга, 32-летнего разработчика и основателя социальной сети Facebook.

За последнее время папа Франциск в своих проповедях неоднократно указывал на важную роль социальных сетей для создания климата доверия и милосердия в отношениях между людьми.

Марк Цукерберг прибыл в Рим для выступления с лекцией в международном университете ЛУИСС. Запланирована также его встреча с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Сообщение о состоявшейся в Ватикане аудиенции сделал новый папский пресс-секретарь Грег Берк, который в течение 10 лет был корреспондент ряда американских газет в Риме.

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© EPA/OSSERVATORE ROMANO

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