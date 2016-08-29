Папа Франциск обсудил влияние соцсетей с Марком Цукербергом

ВАТИКАН, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск вновь подтвердил значение современных коммуникационных технологий для дела "социального сближения и солидарной помощи обездоленным". Этот тезис понтифик высказал, принимая в частной аудиенции известного американского программиста и предпринимателя в области интернет-технологий, миллиардера Марка Цукерберга, 32-летнего разработчика и основателя социальной сети Facebook.

За последнее время папа Франциск в своих проповедях неоднократно указывал на важную роль социальных сетей для создания климата доверия и милосердия в отношениях между людьми.

Марк Цукерберг прибыл в Рим для выступления с лекцией в международном университете ЛУИСС. Запланирована также его встреча с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Сообщение о состоявшейся в Ватикане аудиенции сделал новый папский пресс-секретарь Грег Берк, который в течение 10 лет был корреспондент ряда американских газет в Риме.