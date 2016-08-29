Властям Петербурга подан иск с требованием демонтировать мемориальную доску Маннергейму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Административный иск подан к правительству Санкт-Петербурга с требованием демонтировать установленную в центре города мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму. Об этом ТАСС сообщила в пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"В Смольнинский суд подан административный иск. Истец - физическое лицо, Кузнецов П.А, он оспаривают незаконные действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж", - сказала Лебедева. Заседание суда, по ее словам, назначено на 14 сентября.

Табличка была установлена 16 июня 2016 года на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга тогда пояснили, что та часть комплекса зданий бывших Кавалергардских казарм на Захарьевской улице, где установлена доска, не является историческим зданием и охраняемым памятником архитектуры.

29 июля стало известно, что доску отмыли, сняли укрывавший ее полиэтилен. Однако 1 августа она снова подверглась атаке с помощью такой же красной краски. Ответственность за второе нападение взяли на себя активисты "Другой России".

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.