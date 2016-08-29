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Властям Петербурга подан иск с требованием демонтировать мемориальную доску Маннергейму

Общество
29 августа, 17:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, августа. /ТАСС
Заседание суда назначено на 14 сентября
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Административный иск подан к правительству Санкт-Петербурга с требованием демонтировать установленную в центре города мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму. Об этом ТАСС сообщила в пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"В Смольнинский суд подан административный иск. Истец - физическое лицо, Кузнецов П.А, он оспаривают незаконные действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж", - сказала Лебедева. Заседание суда, по ее словам, назначено на 14 сентября.

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Табличка была установлена 16 июня 2016 года на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга тогда пояснили, что та часть комплекса зданий бывших Кавалергардских казарм на Захарьевской улице, где установлена доска, не является историческим зданием и охраняемым памятником архитектуры.

29 июля стало известно, что доску отмыли, сняли укрывавший ее полиэтилен. Однако 1 августа она снова подверглась атаке с помощью такой же красной краски. Ответственность за второе нападение взяли на себя активисты "Другой России".

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.

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