Медведев: РФ всегда была и будет "второй Родиной" для беженцев с Украины

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Для беженцев с Украины Россия всегда была и будет "второй Родиной", они будут обеспечены всем необходимым. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "В единстве с Россией".
Он отметил, что в этом году число переехавших в РФ соотечественников по соответствующей программе превысило 0,5 млн, более половины из них - бегут с Украины. "Они надеются на Россию, на ее поддержку, ее помощь и защиту. Для них, конечно, Россия всегда была, да и будет теперь второй Родиной", - сказал премьер.
Медведев подчеркнул, что Россия помогает беженцам с Украины и обеспечивает их самым главным - крышей над головой, работой, образованием для детей.
По данным на апрель 2016 года, на территорию России в экстренном массовом порядке прибыли более 1 миллиона граждан Украины, из которых около 325 тысяч обратились за предоставлением убежища в РФ. Заявления об участии в государственной программе подали около 120 тысяч украинцев. Подавляющее большинство из них (70%, или порядка 84 тысяч человек) - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть относится к трудоспособному населению.