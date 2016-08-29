Цукерберг пожертвовал €500 тыс. в пользу Красного креста

РИМ, 29 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Facebook Italy передаст €500 тыс. на нужды благотворительной организации Красный крест на фоне разрушительного землетрясения в Италии. Об этом объявил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

"Такие организации, как Красный крест, содействуют помощи людям. Facebook Italy передаст €500 тыс. в форме AD credits (бесплатных мест на рекламных аккаунтах - прим. ТАСС) Красному кресту для использования платформы Facebook для сбора средств, поиска добровольцев, объявлений о сборе донорской крови, а также других нужд при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях", - говорится в распространенном заявлении Цукерберга.

"Когда я узнал о землетрясении, сразу подумал, а что Facebook может сделать для того, чтобы оказать помощь. Мы хотели сделать больше и решили работать с Красным крестом", - добавил американец.

Президент итальянского Красного креста Франческо Рокка поблагодарил Цукерберга, который находится с визитом в Риме, и сообщил, что это пожертвование позволит организации оказать помощь пострадавшим от землетрясения в центральном регионе Италии. "Появившиеся как вид развлечения и проведения досуга, социальные сети стали большим подспорьем в общественной работе. Это - один из инструментов проявления солидарности, особенно в такие моменты, которые мы переживаем в эти дни", - заявил Рокка.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в Италии 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям небольших горных городов в центре страны. В результате катастрофы погиб, по последним данным, 291 человек, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тыс. В районе происшествия продолжается разбор завалов.