Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок

Обама рассчитывает встретиться с Путиным "на полях" G20Международная панорама 29 августа, 21:32
Неизвестные похитили 4,5 тыс. бланков ОСАГО из офиса "РЕСО-Гарантии" в МосквеПроисшествия 29 августа, 21:16
СМИ: между ВМС США и Ирана в Персидском заливе с начала года произошло 30 инцидентовМеждународная панорама 29 августа, 21:12
Участники дебатов призывают сажать на 25 лет за коррупцию и усилить охрану школ от террораПолитика 29 августа, 21:10
Прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии снизилась на 10% - до 607 млрд руб.Экономика и бизнес 29 августа, 20:57
Обама намерен 4 сентября встретиться с ЭрдоганомМеждународная панорама 29 августа, 20:56
Неизвестный автограф Тургенева будет передан в дар Музею Пушкина в МосквеКультура 29 августа, 20:46
НПО Лавочкина: Россия может повторить миссию "Фобос-Грунт" за пять летКосмос 29 августа, 20:38
Чистый убыток ВЭБ по МСФО в I полугодии увеличился на 12,7% - до 82,8 млрд руб.Экономика и бизнес 29 августа, 20:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Директор Петергофской гимназии императора Александра II в Петербурге Галина Никитина была уволена после подтверждения факта подделки оценок в школьных журналах. Об этом ТАСС сообщили в комитете по образованию города.
"Учредителем гимназии является администрация района. После проверки были выявлены факты, изложенные уволенным преподавателем о подделки оценок. Администрация района приняла решения об увольнении директора", - рассказал собеседник агентства.
Учитель информатики Дмитрий Гущин, проработавший в гимназии 17 лет, сообщил в социальной сети, что директор школы заставляла учителей подделывать итоговые оценки ученикам. По его словам, он был уволен из гимназии после высказанного протеста против данного факта.
В комитете по образованию отметили, что по факту увольнения Гущина также будет проведена проверка, если будут выявлены нарушения, он сможет восстановиться в должности.