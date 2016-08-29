Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Директор Петергофской гимназии императора Александра II в Петербурге Галина Никитина была уволена после подтверждения факта подделки оценок в школьных журналах. Об этом ТАСС сообщили в комитете по образованию города.

"Учредителем гимназии является администрация района. После проверки были выявлены факты, изложенные уволенным преподавателем о подделки оценок. Администрация района приняла решения об увольнении директора", - рассказал собеседник агентства.

Учитель информатики Дмитрий Гущин, проработавший в гимназии 17 лет, сообщил в социальной сети, что директор школы заставляла учителей подделывать итоговые оценки ученикам. По его словам, он был уволен из гимназии после высказанного протеста против данного факта.

В комитете по образованию отметили, что по факту увольнения Гущина также будет проведена проверка, если будут выявлены нарушения, он сможет восстановиться в должности.