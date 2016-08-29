Американская компания начала на Пуэрто-Рико испытания вакцины против вируса Зика

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Клинические исследования вакцины для борьбы с вирусом Зика начала в понедельник на Пуэрто-Рико американская фармацевтическая компания Inovio. Вакцина, получившая обозначение GLS-5700 будет испытана на 160 пациентах. Как сообщила пресс-служба компании, на Пуэрто-Рико "масштабы заражения вирусом Зика приобрели массовый характер и, по оценкам американского Центра по контролю над заболеваниями, к концу года вирусом может быть заражено более 25% населения Пуэрто-Рико".
По мнению президента и главного управляющего компании Inovio Джозефа Кима, "испытание вакцины в условиях быстрого распространения вируса на Пуэрто-Рико даст возможность оценить ее профилактически свойства". Если результаты клинического испытания окажутся удовлетворительными, то, по его мнению, в будущем году можно будет "выработать наиболее эффективный путь для того, чтобы бороться с распространением вируса в континентальной части США".
В июне компания уже проводила первый этап испытания вакцины на людях в США и Канаде, в котором участвовали 40 человек. Итоги этого исследования будут известны в конце текущего года.