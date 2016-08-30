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Медведев встретится с пенсионерами в центре для пожилых людей в Липецкой области

Общество
30 августа, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В мероприятиях также примут участие, в частности, вице-премьер Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит во вторник Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор". Как сообщили в пресс-службе правительства, там глава правительства проведет встречу с пенсионерами. В этих мероприятиях также примут участие вице-премьер Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, губернатор Липецкой области Олег Королев.

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Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор" был открыт в 1997 году на берегу Липецкого водохранилища и предназначен для начальной профессиональной подготовки и комплексной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста. Также центр предоставляет социальные услуги гражданам, полностью или частично утратившим способность либо возможность обслуживать себя, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности из-за болезни, травмы или инвалидности.

Проблема качества жизни пенсионеров обсуждалась на совещании, которое глава кабмина провел 23 августа. Тогда он озвучил решение о выплате пенсионерам по 5 тыс. рублей в январе 2017 года в качестве формы индексации пенсий. Медведев заметил, что власти могли бы подождать когда улягутся политические и экономические трудности, которые и осложнили индексацию пенсий. "Но в данном случае я стою на принципиальной позиции - с людьми нужно говорить честно, не обещать то, что мы сегодня исполнить не можем, но исполнять то, что пообещали, путь даже в несколько иной форме", - заявил глава правительства.

Он выразил уверенность, что это решение поможет пенсионерам компенсировать потери от роста цен.

Премьер констатировал факт роста цен в 2015 и 2016 годах и удорожание жизни в целом. "Это отразилось на наших гражданах, особенно на людях с невысокими доходами, - отметил премьер. - И людям старшего поколения, которые живут на пенсию сейчас особенно трудно". "Сейчас мы не располагаем достаточными ресурсами, чтобы провести индексацию во втором полугодии в обычной форме, - признал Медведев. - Но доиндексировать пенсию нужно. Это моя позиция, позиция коллег наших по правительству".

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