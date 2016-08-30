Торжества в честь 75-летия прибытия конвоя "Дервиш" в СССР пройдут в Эдинбурге

ЭДИНБУРГ /Шотландия/, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Торжества по случаю 75-й годовщины прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" с грузом помощи СССР пройдут во вторник в столице Шотландии. В них примут участие около 40 британских ветеранов Второй мировой войны, рисковавших своей жизнью, чтобы доставить в СССР в рамках программы ленд-лиза военные грузы, медикаменты и продовольствие. Среди приглашенных гостей, помимо родственников участников Северных конвоев, также значатся представители правительства Шотландии, мэры городов региона, военнослужащие ВМС Соединенного Королевства и российские дипломаты.

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Как сообщили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Эдинбурге, "ветеранам будут вручены медали Ушакова", присуждаемые согласно указу президента России Владимира Путина. Их чествование продолжится "торжественным парадом от здания генконсульства до королевской яхты "Британия", у которой их встретит почетный караул и шотландский военный оркестр".

Затем на некогда принадлежавшей королевской семье яхте, которая ныне является кораблем-музеем, генконсульство РФ в шотландской столице проведет гала-прием. Состоятся выступления российских и шотландских музыкальных коллективов, а также презентация фотоальбома с уникальными историческими фотографиями участников конвоев, в который также включены их истории о событиях военных лет.

"Проведение приема на яхте "Британия" и других акций в рамках празднования 75-летия "Дервиша" - это часть многолетней планомерной работы генконсульства России в Эдинбурге по увековечиванию памяти Северных конвоев. Предстоит сделать еще немало. При нашем содействии в этих целях здесь будет учрежден благотворительный фонд, который окажет поддержку ветеранам, займется сбором средств на строительство отдельного музея Северных конвоев, возведение памятника, разработку туристического маршрута по памятным местам, связанным с историей конвоев", - сказал в преддверии праздничных мероприятий генконсул РФ в Эдинбурге Андрей Прицепов.

Конвой "Дервиш" в составе пяти британских и одного нидерландского судна вышел 12 августа 1941 года из порта Ливерпуля и 31 августа благополучно прибыл в Архангельск, оставшись незамеченным для разведки фашистов. С 1941 по 1945 год британские военные корабли провели 78 караванов судов через Баренцево море в порты Мурманск и Архангельск. Они доставили по программе ленд-лиза четыре млн тонн грузов, в том числе свыше пяти тыс. танков и семи тыс. самолетов. За это время противник потопил 87 торговых судов и 18 кораблей ВМС Великобритании, погибли три тыс. моряков.