Минобрнауки приравняет детский летний отдых к дополнительному образованию

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Летний детский отдых будет приравнен к дополнительному образованию. Об этом заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.
"Три месяца отдыха детишек мы будем рассматривать как дополнительное образование", - сказала министр.
В ходе встречи родители школьников могут напрямую обратиться к главе Минобрнауки с волнующими их проблемами. Мероприятие традиционное проходит на базе одной из московских школ. Первое Общероссийское родительское собрание состоялось в 2014 году.