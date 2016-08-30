Минобрнауки приравняет детский летний отдых к дополнительному образованию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Летний детский отдых будет приравнен к дополнительному образованию. Об этом заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

"Три месяца отдыха детишек мы будем рассматривать как дополнительное образование", - сказала министр.

В ходе встречи родители школьников могут напрямую обратиться к главе Минобрнауки с волнующими их проблемами. Мероприятие традиционное проходит на базе одной из московских школ. Первое Общероссийское родительское собрание состоялось в 2014 году.