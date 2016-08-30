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Медведев наградил Почетной грамотой правительства фоторедактора ТАСС

Общество
30 августа, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Андрей Бабушкин поощрен "за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность"
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил Почетной грамотой правительства фоторедактора ТАСС Андрея Бабушкина. Как говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации, Бабушкин поощрен "за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Этим же документом Медведев объявил благодарность главному аналитику акционерного общества "Оборонительные системы" Антону Данилову-Данильяну "за заслуги в содействии проведению экономической политики государства и активную общественную деятельность". "За большой вклад в создание специальной техники и многолетний добросовестный труд" благодарность объявлена 11 сотрудникам Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева и Московского машиностроительного завода "Вымпел".

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