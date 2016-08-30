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Египет на три дня открыл границу с сектором Газа для отправляющихся в хадж палестинцев

Общество
30 августа, 14:17 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
За это время погрантерминал "Рафах" должны будут пересечь около 2,3 тысяч жителей палестинского анклава, получивших разрешение саудовских властей на паломничество
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КАИР, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Власти Египта во вторник в качестве исключительной меры возобновили работу КПП "Рафах" на границе с сектором Газа для палестинских паломников, собирающихся совершить хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Как сообщает местное телевидение, погрантерминал будет функционировать на протяжении трех дней - со вторника по четверг включительно.

За это время его должны пересечь около 2,3 тысяч жителей палестинского анклава, получивших разрешение саудовских властей на паломничество, а в течение вторника КПП примет порядка 800 палестинцев. Несколько групп пилигримов, которые уже прошли на территорию АРЕ, сейчас доставляют на автобусах под усиленной охраной напрямую в международный аэропорт Каира.

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На время работы терминала силовые структуры АРЕ приведены в состояние повышенной готовности. В этот раз переход открыт только для приема паломников, а все имеющие разрешение на въезд палестинцы, в том числе студенты, а также те, кому требуется лечение за рубежом, пересечь его не смогут. Это же касается и выходцев из анклава, которые находятся на египетской стороне границы.

С октября 2014 года, когда в результате совершенного экстремистами масштабного нападения на севере Синая погибли 27 египетских военнослужащих, Каир возобновлял работу "Рафаха" всего несколько раз. После теракта в этой части полуострова был введен режим ЧП и комендантский час, которые действуют до сих пор, а вооруженные силы совместно с МВД развернули масштабную контртеррористическую операцию. Власти АРЕ неоднократно обвиняли контролирующее сектор движение ХАМАС в причастности к ряду террористических вылазок экстремистов на египетской территории.

Последний раз КПП "Рафах" возобновлял работу на пять дней 29 июня. Указ о его открытии по случаю наступавшего тогда 6 июля одного из двух главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца поста рамадан, лично отдал президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси.

Основные церемонии хаджа к святым местам в Мекке и Медине в этом году пройдут с 9 по 13 сентября. Кульминацией большого паломничества станет 11 сентября главный праздник мусульман - Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).

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