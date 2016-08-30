Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева: сочинения должны оцениваться по пятибалльной системе

Общество
30 августа, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Выпускное сочинение вернулось в школы в 2014 году
Материал из 1 страницы
Ольга Васильева

Ольга Васильева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. За сочинение должны ставить оценку, а не зачет-незачет, как сейчас. Такое мнение  выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы должны вновь постепенно сделать так, чтобы оценка за сочинения вернулась в школу, чтобы учителя имели право оценивать труд своих учеников", - подчеркнула Васильева.

Выпускное сочинение вернулось в школы в 2014 году. Старшеклассники пишут работу в первую среду декабря, имея возможность ее переписать в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.

В этом году никаких принципиальных изменений в проведении этой процедуры не будет. Как и ранее, для каждого часового пояса будут разработаны отдельные комплекты тем сочинений, которые появятся на федеральных интернет-ресурсах за 15 минут до проведения итогового сочинения. Работа будет оцениваться как "зачет-незачет".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
2
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
3
Василий Березуцкий будет капитаном сборной России
4
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Украина выразила России протест из-за акции у стен посольства в Москве
7
Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы
Темы дня
Реклама