Васильева: сочинения должны оцениваться по пятибалльной системе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. За сочинение должны ставить оценку, а не зачет-незачет, как сейчас. Такое мнение выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы должны вновь постепенно сделать так, чтобы оценка за сочинения вернулась в школу, чтобы учителя имели право оценивать труд своих учеников", - подчеркнула Васильева.

Выпускное сочинение вернулось в школы в 2014 году. Старшеклассники пишут работу в первую среду декабря, имея возможность ее переписать в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.

В этом году никаких принципиальных изменений в проведении этой процедуры не будет. Как и ранее, для каждого часового пояса будут разработаны отдельные комплекты тем сочинений, которые появятся на федеральных интернет-ресурсах за 15 минут до проведения итогового сочинения. Работа будет оцениваться как "зачет-незачет".