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Институты уполномоченных по вопросам экологии могут появиться во всех регионах РФ

Общество
30 августа, 20:50 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 30, августа. /ТАСС
C инициативой создания региональных Институтов уполномоченных по вопросам экологии выступил глава города Иванова Алексей Хохлов
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ИВАНОВО, 30 августа. /ТАСС/. Институты уполномоченных по вопросам экологии могут появиться во всех регионах РФ. Данная инициатива была озвучена во вторник на заседании экспертного совета при правительстве Ивановской области и поддержана вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Идея, несомненно, актуальна, особенно в свете приближающегося Года экологии в России, и заслуживает самого серьезного рассмотрения на федеральном уровне. Надеюсь, что смогу поднять эту тему в самое ближайшее время уже на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным", - приводит пресс-служба слова Васильева, который принял участие в расширенном заседании экспертного совета.

На заседании также обсуждались промежуточные результаты региона относительно выполнения федеральных законов, принятых Госдумой в ходе весенней сессии. В частности, поднимались вопросы об использовании земель сельхозназначения, по защите и восстановлению лесного фонда, формированию "зеленых" лесозащитных поясов вокруг городов.

C инициативой создания региональных Институтов уполномоченных по вопросам экологии выступил глава города Иванова Алексей Хохлов. По его мнению, главная задача института - скоординировать действия властей и служб, отвечающих за реализацию закона "Об охране окружающей среды".

"Необходимо на всех уровнях инициировать вопрос о восстановлении лесных насаждений вокруг наших населенных пунктов. Приоритетным является также сохранение существующих городских и пригородных лесов. Причем, не столько от вырубки и застройки, сколько от последствий катастрофической рекреационной и антропогенной деятельности", - считает Хохлов.

Инициатива по созданию нового института была поддержана членами рабочей группы при экспертном совете. Важность данного решения также отметил губернатор Ивановской области Павел Коньков. "Что касается самой инициативы, то этот институт важен не только как медиатор между общественностью и органами власти муниципального, регионального и федерального уровня", - сказал губернатор, добавив, что сегодня многие экологические инициативы буксуют из-за продолжительных межведомственных согласований, поэтому для решения таких вопросов институт уполномоченного - один из рациональных вариантов развития государственных институтов.

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