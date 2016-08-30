Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ

Общество
30 августа, 21:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Заместитель шерифа округа Палм-Бич не уточнил, получил 48-летний мужчина имя Владимир Путин при рождении или менял когда-либо свое имя в течение жизни
Материал из 1 страницы
© Palm Beach County Sheriff's Office via AP

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стражи порядка в американском городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) задержали темнокожего мужчину с таким же именем, как у президента России Владимира Путина. Эту информацию подтвердил ТАСС заместитель шерифа округа Палм-Бич Эрик Дэвис.

"Именно так его зовут. Случается, что у разных людей одно имя", - указал он. Дэвис ответил отрицательно на вопрос о том, не полагают ли власти, что задержанный мог назваться вымышленным именем.

Представитель управления шерифа отметил, что афроамериканец был взят под стражу после того, как "зашел в один из местных супермаркетов и отказывался уйти". По данным СМИ, речь идет о магазине из сети Publix. Согласно информации в базе данных управления, инцидент произошел 21 августа, в понедельник мужчина предстал перед судом. По словам заместителя шерифа, задержанный не имеет определенного места жительства.

Дэвис не утонил, получил 48-летний мужчина имя Владимир Путин при рождении или менял когда-либо свое имя в течение жизни. "Есть немало людей, которых зовут Джордж Вашингтон", - отметил заместитель шерифа.

Как сказал Дэвис, серьезное наказание задержанному не грозит. "Может быть ему придется заплатить штраф, - уточнил блюститель закона. - Он не сделал ничего опасного". Как отмечается в базе данных управления, мужчину обвиняют в двух нарушениях: пересечении границ частных владений, а также сопротивлении задержанию без применения насилия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
2
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
3
Василий Березуцкий будет капитаном сборной России
4
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Украина выразила России протест из-за акции у стен посольства в Москве
7
Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы
Темы дня
Реклама