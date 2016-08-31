СМИ: в Таиланде уже более ста человек в 2016 году заразились вирусом Зика

БАНГКОК, 31 августа. /ТАСС/. Число заразившихся вирусом Зика в Таиланде уже превысило в этом году показатель в 100 человек. Об этом в среду сообщает газета The Nation.

Минздрав королевства ранее сообщал о 97 заболевших на территории десяти таиландских провинций в первом полугодии. Однако, как информирует The Nation, за последнюю неделю новые случаи заражения были выявлены еще в четырех регионах страны.

"Мы приняли необходимые меры для борьбы с распространением вируса Зика", - заявил в этой связи доктор Амнюай Гаджина, глава департамента по контролю за распространением заболеваний при Минздраве Таиланда. Отмечается, что с 2012 по 2015 годы на территории страны ежегодно фиксировалось лишь до пяти случаев заражения опасным заболеванием.

Резкий рост показателей по вирусу Зика, по мнению доктора Гаджины, связан, в том числе, с появлением новых технических возможностей по его выявлению. "Сегодня мы можем определить вирус Зика в местных лабораториях. Нет необходимости направлять образцы за границу, как это было раньше", - рассказал специалист на пресс-конференции.

О вирусе Зика © EPA/Marcelo Sayao Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика у беременных приводит к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия: значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.



К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.