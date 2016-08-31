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Опрос: россияне стали меньше тратить на учебники и тетради при сборах детей в школу

Общество
31 августа, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Общая сумма декларируемых трат в 2016 году на 26% меньше, чем в 2015, снижение отмечено впервые с 2014 года
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Расходы россиян на подготовку детей к школе значительно снизились по сравнению с предыдущим годом, при этом больше всего они экономят на учебниках и рабочих тетрадях. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

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"Впервые с 2014 г. расходы родителей на подготовку детей к школе снизились. Так, общая сумма декларируемых трат в текущем году (14810 руб.) на 26% меньше, чем в прошлом (20026 руб.). Для сравнения, в августе 2014 г. это значение составляло 13628 руб.", - говорится в материале ВЦИОМ.

Больше всего россияне стали экономить на покупке учебников и тетрадей - в текущем году их расходы составили 1908 руб. по сравнению с 3077 руб. в 2015 г. При этом уменьшились расходы и на добровольные спонсорские взносы (716 руб. в текущем году по сравнению с 1647 руб. в 2015 г). На подарки учителям к 1 сентября родители школьников готовы отдать не более 920 руб. (по сравнению с 1209 руб. в 2015 г.). Больше всего средств опрошенные тратят на покупку одежды и обуви для школьников (5931 руб. в текущем году, в 2015 г. - 7191 руб.), а также на покупку портфеля (2153 руб. в текущем году, 2855 руб. - в 2015 г.).

"С одной стороны, снижение трат на подготовку детей к школе отражает процесс нормализации ситуации на потребительском рынке... С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов целенаправленные усилия государства по повышению уровня материально-технического обеспечения школ. В нашем исследовании это выражается в снижении расходов на учебные пособия, и, что особенно показательно, на "дополнительные взносы" в пользу школы", - комментирует результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

В опросе ВЦИОМ 27-28 августа 2016 года приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах девяти федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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