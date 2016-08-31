Хаджимба и Темрезов открыли в Черкесске памятник добровольцам КЧР, защитившим Абхазию

Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссеМосква 31 августа, 13:39
Тимошенко заявила о возможности привлечь к уголовной ответственности премьер-министраМеждународная панорама 31 августа, 13:34
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"Общество 31 августа, 13:09
Курская компания занялась производством пуленепробиваемого стеклаБанк историй успеха 31 августа, 13:07
Фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в Тюменской областиНовости Тюменской области 31 августа, 12:54
Волейболист Тетюхин не планирует завершать карьеру и выступит в предстоящем сезонеСпорт 31 августа, 12:52
В Боткинской больнице в Москве после капремонта открыт корпус нейрохирургииМосква 31 августа, 12:50
СМИ: певец Крис Браун освобожден под залог в $250 тыс.Происшествия 31 августа, 12:26
Власти согласовали памятник писателю Сергею Довлатову в ПетербургеКультура 31 августа, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Памятник добровольцам Карачаево-Черкесии (КЧР), погибшим за свободу и независимость Абхазии во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов, открыли в среду в Черкесске. В торжественной церемонии приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, врио главы КЧР Рашид Темрезов и общественность республики, добровольцы Северного Кавказа.
"Открытие памятника добровольцам - знаковое событие, символизирующее собой единение и сплоченность наших братских народов. В те трагические дни добровольцы из КЧР - представители разных народов и вероисповедания, показали яркий пример дружественной поддержки, мужества и отваги в неравной борьбе", - сказал Темрезов, отметив, что постоянное взаимодействие органов власти КЧР и Абхазии способствует сближению двух республики и развитию двусторонних отношений.
Президент Абхазии отметил, что добровольцы России пришли на помощь абхазскому народу в сложнейший период его истории. "Наши братья с Северного Кавказа встали рядом с абхазским народом. Осознание того, что мы не одни, что наши братья с нами, сделало нас сильными и непобедимыми. В Абхазии никогда не забудут мужество и героизм российских добровольцев. Мы склоняем головы перед павшими воинами и низко кланяемся матерям, вырастившим отважных сыновей. Спасибо руководству КЧР за этот памятник", - сказал Хаджимба.
Монумент возведен на Аллее Славы в парке Победы рядом с памятником воинам-афганцам. На гранитном камне высотой около трех метров установлена черная плита с высеченными именами погибших. Инициативу союза абхазских добровольцев поддержало руководство республики.
Активное участие в боевых действиях принимали 119 добровольцев из Карачаево-Черкесии, из них 13 человек погибли. Звания Героя Абхазии удостоены два уроженца КЧР Мухаммед Килба и Хасан Эдиев, который награжден посмертно. 28 представителей республики награждены орденом Леона.
Памятник добровольцам в Черкесске - второй на территории России, первый установлен в Нальчике.