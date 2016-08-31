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Хаджимба и Темрезов открыли в Черкесске памятник добровольцам КЧР, защитившим Абхазию

Общество
31 августа, 13:35 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 31, августа. /ТАСС
Монумент возведен на Аллее Славы в парке Победы рядом с памятником воинам-афганцам
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ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Памятник добровольцам Карачаево-Черкесии (КЧР), погибшим за свободу и независимость Абхазии во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов, открыли в среду в Черкесске. В торжественной церемонии приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, врио главы КЧР Рашид Темрезов и общественность республики, добровольцы Северного Кавказа.

"Открытие памятника добровольцам - знаковое событие, символизирующее собой единение и сплоченность наших братских народов. В те трагические дни добровольцы из КЧР - представители разных народов и вероисповедания, показали яркий пример дружественной поддержки, мужества и отваги в неравной борьбе", - сказал Темрезов, отметив, что постоянное взаимодействие органов власти КЧР и Абхазии способствует сближению двух республики и развитию двусторонних отношений.

Президент Абхазии отметил, что добровольцы России пришли на помощь абхазскому народу в сложнейший период его истории. "Наши братья с Северного Кавказа встали рядом с абхазским народом. Осознание того, что мы не одни, что наши братья с нами, сделало нас сильными и непобедимыми. В Абхазии никогда не забудут мужество и героизм российских добровольцев. Мы склоняем головы перед павшими воинами и низко кланяемся матерям, вырастившим отважных сыновей. Спасибо руководству КЧР за этот памятник", - сказал Хаджимба.

Монумент возведен на Аллее Славы в парке Победы рядом с памятником воинам-афганцам. На гранитном камне высотой около трех метров установлена черная плита с высеченными именами погибших. Инициативу союза абхазских добровольцев поддержало руководство республики.

Активное участие в боевых действиях принимали 119 добровольцев из Карачаево-Черкесии, из них 13 человек погибли. Звания Героя Абхазии удостоены два уроженца КЧР Мухаммед Килба и Хасан Эдиев, который награжден посмертно. 28 представителей республики награждены орденом Леона.

Памятник добровольцам в Черкесске - второй на территории России, первый установлен в Нальчике.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Темрезов, Рашид Бориспиевич
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