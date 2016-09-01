Капитан судна, спасший моряков с затонувшего траулера "Дальний Восток", получил награду

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Капитан среднего морозильного траулера (СРТМ) "Гранит", который 2 апреля 2015 года первым пришел на помощь терпящему бедствие большому морозильному траулеру (БАТМ) "Дальний Восток" в Охотском море, получил награду - медаль "За спасение погибавших". Соответствующий указ подписан президентом России, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Медалью "За спасение погибавших" награжден капитан судна "Гранит" рыбной компании "Лунтос" Рафаил Кашиков. 2 апреля 2015 года в Охотском море СРТМ "Гранит" под руководством Рафаила Кашикова работал примерно в том же районе (где и морозильный траулер "Дальний Восток" - прим. ТАСС). Услышав сигнал о помощи, он незамедлительно принял решение идти на выручку экипажу терпящего бедствие судна", - говорится в сообщении.

"Гранит" первым подошел к месту ЧП. Люди с затонувшего траулера "Дальний Восток" находились на спасательных плотах, а также плавали в воде в гидрокостюмах. В условиях недостаточной видимости команда Кашикова приступила к спасательной операции, которая продолжалась 15 часов. Работа осложнялась сильным снегопадом, ветром скоростью 18 м/с, волнением моря. "Гранит" закрыл спасательные плоты от волн и ветра, благодаря чему удалось поднять пострадавших на борт.

"Несмотря ни на какие трудности, на борт СРТМ были подняты 55 человек, 27 из них были живы. Спасенных людей осмотрел судовой врач, им была оказана первая необходимая медицинская помощь. На протяжении всей спасательной операции капитан Кашиков не покидал мостика, обеспечивал общее руководство, координировал действия команды", - сообщила пресс-служба.

Траулер "Дальний Восток", приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на 2 апреля 2015 года в Охотском море в 300 км южнее Магадана. На его борту находились 132 человека. Были спасены 63 моряка, 69 погибли.