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На Дальнем Востоке соберут в единый банк сведения о переносчиках опасных инфекций

Общество
1 сентября, 7:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Также российские специалисты вместе с коллегами из университетов стран АСЕАН намерены собрать данные о других возможных переносчикам опасных болезней
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сведения о переносчиках опасных инфекций, в первую очередь, о мигрирующих через Россию и страны АСЕАН птицах, соберут в единый банк биологических проб. Об этом на Университетском форуме Россия - АСЕАН сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов.

"Консорциум специалистов из Дальневосточного отделения (ДВО) РАН и Росприроднадзора завершил разработку положения о создании дальневосточного банка биологических материалов, взятых от особо охраняемых животных. Речь в первую очередь идет об амурских тиграх и дальневосточных леопардах. На очереди предание этому банку международного статуса и расширение сферы его применения. Уже с осени этого года через этот банк будут регистрироваться все пробы от мигрирующих водоплавающих птиц", - сообщил эксперт.

Также российские специалисты вместе с коллегами из университетов стран АСЕАН намерены собрать данные о других возможных переносчикам опасных болезней - морских млекопитающих, таких как морские котики, тюлени, киты, дельфины и другие.

Среди предложений российской стороны в части обеспечения биологической безопасности в странах АСЕАН также создание Азиатского банка фитовирусов (вирусов, поражающих растения).

"Фитовирусы, которые легко переносятся даже обувью, в Восточной Азии плохо изучены, и при этом способны в разы снижать урожайность сельскохозяйственных культур. Одно из наших предложений - создание единого Азиатского банка фитовирусов для разработки и производства безвирусных сельхозкультур. Мы имеем опыт и технологии в этом направлении", - отметил Щелканов.

Университетский форум Россия - АСЕАН открыл  программу Второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Он посвящен 20-летию со дня установления диалогового партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В работе форума принимают участие более 150 государственных деятелей, ректоров, ученых и экспертов ведущих российских университетов и университетов стран АСЕАН, а также представителей деловых кругов.

В течение двух дней участникам предстоит обсудить широкий круг проблем от здравоохранения до образовательных и научных обменов и программ. Специальные секции будут посвящены сотрудничеству университетов в области изучения различных аспектов безопасности, в том числе в сфере экологии и здравоохранения.

Организаторами форума стали МГИМО и ДВФУ при поддержке МИД, Минобрнауки и фонда "Росконгресс".

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Россия Восточный экономический форум 2016
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