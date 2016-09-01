Медведев поручил обеспечить широкое обсуждение предложений по оплате труда педагогов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству образования РФ и Министерству труда и социальной защиты РФ обеспечить широкое обсуждение предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Минобрнауки России, Минтруду России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить широкое обсуждение с заинтересованными общественными объединениями профсоюзов, организациями и объединениями педагогических работников предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций", - говорится в списке поручений по итогам Всероссийского совещания педагогических работников. Согласованные предложения ведомствам необходимо представить в правительство к 1 августа 2017 года.

Также Минобрнауки, Минэкономразвития и Минюсту РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти поручено проработать вопросы по снижению административной нагрузки на образовательные организации, в том числе за счет запрета запроса информации, размещенной в соответствии с законодательством РФ в открытом доступе и за счет оптимизации подходов при организации контрольно-надзорных мероприятий. Предложения необходимо представить в правительство к 15 декабря 2016 года.

Кроме того, премьер поручил Минобрнауки и Минстрою РФ до 15 декабря текущего года при реализации программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях исходить из необходимости применения типовых проектных решений, соответствующих лучшим образцам отечественной и зарубежной практики в части использования современных образовательных технологий.