"Курорты Северного Кавказа" поддержат стипендиями лучших студентов СКФУ в сфере туризма

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Лучшие студенты Северо-Кавказского федерального университета, стратегического партнера АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) по подготовке профессиональных кадров в сфере туризма, получат именные стипендии компании в этом учебном году. Об этом говорится в сообщении АО КСК.
"Победители конкурса АО КСК будут определены в конце сентября. Из соискателей будут выбраны 10 лучших студентов, которые в течение всего учебного года 2016-2017 будут ежемесячно получать стипендию АО "Курорты Северного Кавказа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будут учитываться отличные оценки студентов за прошлый учебный год и активное участие в общественной, научной и практической деятельности университета. Преимуществом станут победы в научных олимпиадах и конкурсах, наличие научных публикаций, участие в проектах по профильным специальностям. "Отрасль гостеприимства в России и особенно сегмент внутреннего туризма сейчас переживают момент колоссального роста. Тем важнее ответить на появившийся спрос адекватным по цене и качеству туристическим предложением, важную роль в котором должны сыграть профессиональные кадры", - цитируется в сообщении замгендиректора КСК по развитию Святослав Вильк.
Как сообщалось ранее, стипендиальная программа реализуются в рамках договора о сотрудничестве между компанией и университетом с прошлого года. Из положения об именной стипендиальной программе для студентов СКФУ от АО КСК, размещенной на сайте вуза, следует, что размер ежемесячной стипендии составляет 3 тысячи рублей. На именные стипендии могут претендовать студенты дневной формы обучения 2-4 курсов Института экономики и управления СКФУ (г. Ставрополь) по специальностям "Сервис" и "Туризм", а также студенты Института сервиса, туризма и дизайна (филиал СКФУ в г. Пятигорск) по специальностям "Гостиничное дело", "Технология продукции и организация общественного питания", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Сервис" и "Туризм".