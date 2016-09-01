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Случаи передачи вируса Зика зафиксированы в 72 странах

Общество
1 сентября, 21:56 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
За последнюю неделю передача вируса впервые была отмечена на Британских Виргинских островах
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ЖЕНЕВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Случаи передачи вируса Зика зафиксированы в 72 государствах и территориях. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), созвавшая в Женеве совещание Комитета по чрезвычайным ситуациям, посвященное борьбе с распространением этой болезни.

"72 страны и территории сообщили о наличии свидетельств переноса вируса Зика комарами с 2007 года", - указывает ВОЗ в своем информационном бюллетене, подчеркивая, что в 69 государствах эти свидетельства были получены в 2015 и 2016 году. За последнюю неделю передача вируса впервые была отмечена на Британских Виргинских островах. При этом за минувшие 7 дней не было выявлено новых случаев микроцефалии и других отклонений в развитии центральной нервной системы у новорожденных, связанных с Зикой, а также синдрома Гийена- Барре.

Инфографика Все о вирусе Зика Все о вирусе Зика

Все о вирусе Зика

С февраля 11 стран заявили о наличии свидетельств передачи вируса Зика от человека к человеку. Власти 20 государств и территорий проинформировали ВОЗ о том, что ими выявлены случаи микроцефалии или других отклонений в развитии центральной нервной системы в связи с заражением вирусом Зика. Американские специалисты сообщили о 16 связанных с заражением этим вирусом случаях рождения детей с микроцефалией и о пяти выкидышах.

Особое внимание ВОЗ уделяет предстоящим 7 - 18 сентября в Рио-де-Жанейро Паралимпийским играм. Через свой региональный офис в Западном полушарии организация оказывает техническую поддержку министерству здравоохранения Бразилии, стремясь обеспечить, чтобы Игры "были настолько безопасны, насколько это возможно, для спортсменов, добровольцев, гостей и местных жителей".

Ученые полагают, что вирус Зика вызывает у беременных различные отклонения в развитии плода, и наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. Переносчиком вируса является комар Aedes aegypti. На настоящий момент вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе.

На состоявшемся в Женеве четвертом совещании Комитета по чрезвычайным ситуациям обсуждался вопрос о том, сохраняется ли по-прежнему в связи с Зикой "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение". Кроме того, эксперты рассмотрели ход выполнения рекомендаций, которые были даны ими ранее. Об итогах совещания ВОЗ проинформирует прессу и общественность уже в пятницу, 2 сентября.

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