СМИ: в России будет внедрена технология выдачи электронных рецептов на медикаменты

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет при правительстве России направил в Минздрав РФ на согласование дорожную карту по развитию телемедицинских услуг в стране, в том числе технологии выдачи лекарств по электронным рецептам. Об этом сообщает газета "Известия".

Минздрав положительно относится к внедрению электронных рецептов. "Это позволит значительно сократить время выписывания рецепта, позволит исключить ошибки при назначении, упростит повторные назначения", - цитирует издание пресс-службу министерства. Внедрение такой технологии также позволит исключить подделку и защитит пациента от ошибки при неправильном прочтении. В Минздраве подготовили законопроект, в котором предусмотрели право врачей выписывать электронные рецепты, поставив свою электронную подпись.

"В тексте дорожной карты сказано, что прежде, чем выписка электронного рецепта станет доступной, нужно доработать регламент ведения государственного реестра лекарственных средств, - пишет газета. - Ответственным за выполнение значится Минздрав. Сейчас этот реестр уже существует". В нем содержится информация о зарегистрированных в России лекарственных препаратах, ведением реестра занимается Минздрав.

Пилотное внедрение телемедицинских услуг, частью которых является выдача электронных рецептов, будет осуществлено в четырех регионах России - Татарстане, Московской области, Москве и Калужской области - до начала 2017 года.