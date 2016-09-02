Сергей Иванов дал старт благотворительному забегу в поддержку редких животных

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Благотворительный забег в защиту редких видов животных Дальнего Востока - амурских тигров и дальневосточных леопардов - состоялся на острове Русский. Старт мероприятию дал спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Иванов пожелал участникам забега легкой дистанции, а также поблагодарил всех за неравнодушное отношение к проблеме редких животных. В церемонии открытия забега также приняли участие вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник президента РФ, начальник Контрольного управления Константин Чуйченко, который является председателем наблюдательного совета АНО "Центр "Амурский тигр".

Забегу не помешали ни пасмурная погода, ни сильный ветер, ни ранний час (старт состоялся около 8 утра местного времени или 01:00 мск). На дистанцию вышли несколько сотен человек, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минприроды Сергей Донской, глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов. Иванов произвел выстрел из стартового пистолета и забег начался.

Маршрут забега проложен в северной части острова Русский, близ поселка Канал. На выбор участникам предложены два варианта - протяженностью 1 км или 5 км. Минимальный взнос, который необходимо сделать для участия в забеге, составил 300 рублей. Все собранные средства будут направлены на поддержку деятельности в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Благотворительный забег организован по инициативе и под патронатом Иванова, который является председателем наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды". Поддержку пробегу оказывают администрация Приморья, "Росконгресс", АНО "Амурский тигр". Забег проводится с целью привлечения внимания к делу сохранения популяций редких видов диких животных, а также популяризации здорового образа жизни и активного отдыха.

Национальные парки

Средства, собранные в рамках благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда в рамках Восточного экономического форума, пойдут на реализацию мероприятий в национальных парках России, сказал журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Леопардов хоть и поменьше, но они достаточно активно развиваются. Мы не разделяем, кому больше, кому меньше помогать. Те и другие требуют и поддержки, и защиты, и наших усилий", - сказал Донской. По его словам, все средства, собранные на этом забеге, пойдут на реализацию мероприятий в национальных парках и фондах.

"Дальневосточные леопарды" - автономная некоммерческая организация, учрежденная в 2011 году с целью сохранения и восстановления популяции дальневосточного леопарда в России. Она помогает национальному парку "Земля леопарда" бороться с браконьерством и лесными пожарами, поддерживает научные и эколого-просветительские программы, содействует развитию экологического туризма. Центр "Амурский тигр" - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цели Центра - изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.