Основатель "Википедии" прочитает лекцию в Москве

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Основатель "Википедии" (Wikipedia) Джимми Уэйлс выступит в Москве с лекцией. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
"14 сентября 2016 года на конференции #EdCrunch выступит основатель "Википедии" Джимми Уэйлс. Один из главных мировых игроков на рынке интернета примет участие в пресс-конференции, а также прочитает с лекцию "Роль технологий в образовании и трансформация образования под воздействием технологий", - отметили в пресс-службе вуза.
"Слияние образования и технологий приводит к большей, чем когда-либо, открытости и доступности образования. Это приведет к колоссальным изменениям во всем мире. Именно об этом я буду говорить в своем выступлении, так как считаю, что это очень актуальная тема", - приводит пресс-служба слова Джимми Уэйлса об участии в конференции.
Третья Международная конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunch пройдет с 12 по 14 сентября 2016 года. Организаторы - НИТУ МИСиС и "Рыбаков Фонд" при поддержке Минобрнауки РФ. Главная тема конференции - "Смешанное обучение: традиции и будущее". В мероприятии примут участие ведущие эксперты в образовании из 40 стран.