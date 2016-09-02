Число крымских гостиниц со "звездами" возросло за лето на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Количество гостиниц в Крыму, которые прошли добровольную классификацию для получения "звезд", за лето возросло на треть - до 52. Об этом в пятницу сообщило Министерство курортов и туризма региона.

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"В Республике Крым, по состоянию на 29 августа 2016 года, классификацию прошли 52 средства размещения", - говорится в сообщении. В начале лета сообщалось о 39 объектах гостиничного бизнеса, которые получили "звезды".

Так, по последним данным классификации, в Крыму пять "пятизвездочных" отелей. Категория "4 звезды" присвоена уже 13 отелям, "3 звезды" - 21-й гостинице, "две звезды" имеют девять отелей, категория "без звезд" досталась четырем.

"Сегодня отельеры осознают, что классификация - это не просто получение звезд, а это инструмент продвижения средства размещения, который позволяет довести стандарты отеля до высокого уровня и дать понять туристу, какие услуги они готовы предложить", - приведены в сообщении слова министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Стрельбицкого.

В Крыму приступили к классификации гостиниц с 2015 года. Всего там насчитывается порядка 750 объектов размещения. Классификация отелей пока носит добровольный характер.