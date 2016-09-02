Число крымских гостиниц со "звездами" возросло за лето на треть

"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 2 сентября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Количество гостиниц в Крыму, которые прошли добровольную классификацию для получения "звезд", за лето возросло на треть - до 52. Об этом в пятницу сообщило Министерство курортов и туризма региона.
"В Республике Крым, по состоянию на 29 августа 2016 года, классификацию прошли 52 средства размещения", - говорится в сообщении. В начале лета сообщалось о 39 объектах гостиничного бизнеса, которые получили "звезды".
Так, по последним данным классификации, в Крыму пять "пятизвездочных" отелей. Категория "4 звезды" присвоена уже 13 отелям, "3 звезды" - 21-й гостинице, "две звезды" имеют девять отелей, категория "без звезд" досталась четырем.
"Сегодня отельеры осознают, что классификация - это не просто получение звезд, а это инструмент продвижения средства размещения, который позволяет довести стандарты отеля до высокого уровня и дать понять туристу, какие услуги они готовы предложить", - приведены в сообщении слова министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Стрельбицкого.
В Крыму приступили к классификации гостиниц с 2015 года. Всего там насчитывается порядка 750 объектов размещения. Классификация отелей пока носит добровольный характер.