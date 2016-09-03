Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума

ОСТРОВ РУССКИЙ /Владивосток/, 3 сентября. /ТАСС/. Япония может предоставить пингвинов для владивостокского океанариума на острове Русский. С такой инициативой выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открытии океанариума. По его словам, японская сторона рассчитывает при этом на выстраивание долгосрочного сотрудничества.

"Если я не ошибаюсь, то при строительстве океанариума материалы предоставили японские компании - акриловые панели для бассейна, электроснабжение. Мне очень радостно, что здесь применили японскую технологию", - сказал Абэ.

"В нашей истории между Японией и Россией осуществляется общение путем обменов дельфинами и другими животными. Я слышал, что здешние ваши дельфины тоже прилетели из Японии. У этого океанариума есть желание получить у нас теперь и пингвинов. Вся японская ассоциация зоопарков и океанариумов сейчас рассматривает эту возможность в положительном направлении, рассчитывая на выстраивание долгосрочного сотрудничества", - добавил он.

Научно-образовательный комплекс океанариума расположен на острове Русский Приморского края. Он входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института. В его главном корпусе располагаются экспозиционные аквариумы с 60-сантиметровыми стенками общей вместимостью около 10 тысяч кубометров, тематические инсталляции, подводный тоннель длиной 70 метров с движущейся дорожкой, дельфинарий с общим объемом воды более 10 тысяч тонн и отделение дельфинотерапии.

Здесь "поселятся" более 500 видов морских и пресноводных животных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих, собранных в тематические экспозиции.