Скворцова: обсуждаются планы строительства центра ядерной медицины на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав, Роснано и Росатом обсуждают возможность строительства современного центра ядерной медицины на острове Русский. Об этом сообщила в субботу в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Речь идет о том, чтобы развивать радиотехнологии и сформировать современный центр ядерной медицины. Есть два региона, которые претендуют на создание: Хабаровский край и Приморье. В Приморском крае компании Роснано, Росатом с российской стороны и японские коллеги имеют совместный проект по строительству такого центра на острове Русский рядом с медцентром ДВФУ. Специальный участок земли под этот проект предусмотрен, сейчас создается проектно-сметная документация, сроки сдачи этого объекта - примерно два года с момента утверждения проектно-сметной документации", - сказала Скворцова.

По словам министра, если этот проект будет реализован, на Дальнем Востоке появятся самые современные протонная терапия, радионуклидная терапия, МРТ и мощный циклотрон, который позволят производить радиофармакологичкские препараты. Аналогичный проект в Санкт-Петербурге стоил около 8 млрд рублей.

По словам министра, медпомощь в этом частном центре будет оказываться по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). "Это один из видов высокотехнологичной медпомощи, то есть это будет бесплатно для больных", - сказала Скворцова. Она отметила, что также необходимо достроить систему сосудистых центров и добиться того, чтобы оборудование, которое стоит в больницах, полноценно работало.

Минздрав, отметила Скворцова, активно выстраивает системную помощь онкологическим больным в регионе. "В наших планах - строительство онкологического комплекса в Комсомольске на Амуре, в Хабаровском крае, планируем построить современный онкологический центр в республике Саха - Якутия, дооснастить онкологический диспансер в Приморском крае", - сказала она.

Она напомнила, что дальневосточные регионы получили 40,5 млрд рублей на ремонт и закупку медицинского оборудования в рамках программы модернизации. "Из этих денег 1,5 млрд выделено на внедрение информационных технологий, поэтому, в принципе, если сравнивать ситуацию с ситуацией пятилетней давности, - это скачок. Но, безусловно, это не предел", - добавила министр.