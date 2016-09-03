Роспотребнадзор: все восемь официальных случаев лихорадки Зика в РФ были завозными

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Восемь завозных случаев лихорадки Зика официально зарегистрировано в России, при этом не наблюдалось ни одного случая заражения вирусом внутри страны. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Восточного экономического форума.

"На сегодняшний день в РФ зарегистрировано восемь завозных случаев лихорадки Зика, один из Карибского бассейна, остальные - это наши туристы из Доминиканской республики. Случаев передачи вируса от одного больного к другому у нас не зарегистрировано", - сказала Попова.

По ее словам, на сегодняшний день вероятность таких случаев снижается, поскольку на юге России падает ночная температура, становясь некомфортной для комара - переносчика вируса Зика.

По данным ВОЗ, случаи передачи вируса Зика зафиксированы в 72 государствах и территориях. За последнюю неделю передача вируса впервые была отмечена на Британских Виргинских островах. С февраля 11 стран заявили о наличии свидетельств передачи вируса Зика от человека к человеку, а власти 20 государств и территорий проинформировали ВОЗ о том, что ими выявлены случаи микроцефалии или других отклонений в развитии центральной нервной системы в связи с заражением вирусом Зика.

Ученые полагают, что вирус Зика вызывает у беременных различные отклонения в развитии плода, наиболее тяжелым из них считается микроцефалия (значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом). Переносчиком вируса является комар Aedes aegypti. На настоящий момент вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе.