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Генсек ООН призвал добиться вступления в силу Парижского соглашения до конца 2016 года

Общество
3 сентября, 18:43 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Пан Ги Мун напомнил, что соглашение вступит в силу через 30 дней после того, как по меньшей мере 55 стран передадут ему инструменты ратификации
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

© EPA/HOW HWEE YOUNG

ООН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал в субботу страны последовать примеру Китая и США и присоединиться к Парижскому соглашению по климату, чтобы оно вступило в силу до конца 2016 года. По его словам, на данный момент документ ратифицировали 26 стран, на долю которых приходится 39% выбросов парниковых газов.

"Генеральный секретарь ООН призывает все страны активизировать усилия на национальном уровне и присоединиться к Парижскому соглашению, чтобы оно вступило в силу до конца 2016 года", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой всемирной организации.

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Генсек ООН подтвердил, что 21 сентября проведет специальное мероприятие по ратификации документа в Нью-Йорке, на которое приглашены мировые лидеры. Как напомнил Пан Ги Мун, Парижское соглашение вступит в силу через 30 дней после того, как по меньшей мере 55 стран, ответственных за 55% общемирового объема выборов парниковых газов, передадут ему инструменты ратификации.

Ранее в субботу президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин официально передали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну документы о ратификации двумя странами Парижского соглашения по климату. "В этой битве ни одно государство не может победить в одиночку, каким бы сильным оно ни было", - заявил Обама в ходе церемонии в Ханчжоу. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что от ответа на проблему изменения климата зависит "будущее нашего народа и благосостояние человечества".

На сегодняшний день Китай и США являются основными "загрязнителями" планеты - на их долю в общей сложности приходится почти 38% общемирового объема выбросов парниковых газов, отметили в ООН. Как заявили во всемирной организации, коллективные действия государств по борьбе с глобальным изменением климата являются важнейшим компонентом Целей устойчивого развития, утвержденных на саммите в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. 17 задач, включающих борьбу с нищетой и бедностью, защиту окружающей среды и построение справедливого общества, призваны обеспечить человечеству благополучное будущее.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, который истечет в 2020 году.

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