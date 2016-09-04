Самый богатый предприниматель Аргентины скончался на 72-м году жизни

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский миллиардер Карлос Бульхерони скончался в США в возрасте 71 года. Об этом в субботу сообщили входящие в одну группу компании Pan American Energy, Bridas и Axion.
Как говорится в совместном заявлении, миллиардер скончался "в США, где он находился в больнице в связи с операцией, которую он перенес в июне". По данным аргентинской газеты Nation, Бульхерони проходил лечение от онкологического заболевания.
Согласно последнему рейтингу американского журнала Forbes, Карлос Бульхерони и его брат Алехандро Бульхерони являлись самыми богатыми людьми в Аргентине. Их состояние оценивается в $4,5 млрд. Принадлежащая братьям Pan American Energy является второй по величине нефтегазовой компанией в Аргентине после государственной YPF.