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Самый богатый предприниматель Аргентины скончался на 72-м году жизни

Общество
4 сентября, 5:33 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
По данным аргентинской газеты Nation, миллиардер Карлос Бульхерони проходил лечение от онкологического заболевания
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский миллиардер Карлос Бульхерони скончался в США в возрасте 71 года. Об этом в субботу сообщили входящие в одну группу компании Pan American Energy, Bridas и Axion.

Как говорится в совместном заявлении, миллиардер скончался "в США, где он находился в больнице в связи с операцией, которую он перенес в июне". По данным аргентинской газеты Nation, Бульхерони проходил лечение от онкологического заболевания.

Согласно последнему рейтингу американского журнала Forbes, Карлос Бульхерони и его брат Алехандро Бульхерони являлись самыми богатыми людьми в Аргентине. Их состояние оценивается в $4,5 млрд. Принадлежащая братьям Pan American Energy является второй по величине нефтегазовой компанией в Аргентине после государственной YPF.

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