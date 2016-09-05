Медведев поручил организовать обсуждение оплаты труда работников сферы высшего образования

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 августа 2017 года организовать обсуждение совершенствования системы оплаты труда сотрудников сферы высшего образования. Соответствующее поручение, данное по итогам проведенной 26 августа встречи, опубликовано на сайте кабмина.

"Минобрнауки России, Минтруду России обеспечить широкое обсуждение с научно-педагогической общественностью и заинтересованными общественными объединениями профсоюзов вопроса о направлениях совершенствования системы оплаты труда работников сферы высшего образования", - говорится в сообщении.

Председатель правительства также поручил Минобрнауки РФ усовершенствовать механизм финансирования научных исследований и разработок в ведущих образовательных организациях высшего образования. До 1 ноября 2016 года министерство должно внести изменения в нормативные правовые акты в части установления переходного периода для лиц, подготовивших диссертации на соискание ученой степени в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете.

Помимо этого, министерство совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотрит возможность вхождения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в состав наблюдательных советов ведущих образовательных организаций высшего образования.