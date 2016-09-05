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Медведев поручил организовать обсуждение оплаты труда работников сферы высшего образования

Общество
5 сентября, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Премьер-министр также поручил Минобрнауки РФ усовершенствовать механизм финансирования научных исследований и разработок в ведущих образовательных организациях высшего образования
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 августа 2017 года организовать обсуждение совершенствования системы оплаты труда сотрудников сферы высшего образования. Соответствующее поручение, данное по итогам проведенной 26 августа встречи, опубликовано на сайте кабмина.

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"Минобрнауки России, Минтруду России обеспечить широкое обсуждение с научно-педагогической общественностью и заинтересованными общественными объединениями профсоюзов вопроса о направлениях совершенствования системы оплаты труда работников сферы высшего образования", - говорится в сообщении.

Председатель правительства также поручил Минобрнауки РФ усовершенствовать механизм финансирования научных исследований и разработок в ведущих образовательных организациях высшего образования. До 1 ноября 2016 года министерство должно внести изменения в нормативные правовые акты в части установления переходного периода для лиц, подготовивших диссертации на соискание ученой степени в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете.

Помимо этого, министерство совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотрит возможность вхождения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в состав наблюдательных советов ведущих образовательных организаций высшего образования.

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