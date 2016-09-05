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Самый высокий в мире стеклянный мост в Китае закрыли на реконструкцию

Общество
5 сентября, 10:58 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
Решение принято в связи с большим наплывом туристов, число которых превышает установленные лимиты
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© EPA/SHAO YING

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. На неожиданную реконструкцию закрыли в Китае самый длинный и высокий в мире стеклянный мост спустя всего две недели с момента введения его в строй в горном местечке Чжанцзяцзе (центральная провинция Хунань). Такое решение администрация объяснила необходимостью усовершенствовать работу аттракциона в связи с огромным наплывом туристов, превышающим установленные лимиты.

ТАСС

Необычный пешеходный мост, пол которого сделан из сверхпрочного стекла, подвешен между двумя горами на высоте около 300 метров. Длина конструкции, спроектированной израильским архитектором Хаимом Дотаном, составляет 430 метров, ширина - шесть метров.

Платформа моста состоит из 99 стеклянных пластин толщиной почти 5 см. Утверждается, что одновременно он способен выдерживать до 600 человек.

Когда сооружение снова станет доступно для туристов, не сообщается. Это породило сомнения насчет безопасности конструкции и критику в адрес администрации аттракциона в неспособности обслуживать его должным образом.

Перед открытием моста, чтобы продемонстрировать его прочность, было организовано целое шоу - по стеклянному сооружению проехал двухтонный грузовик, а стеклянный пол пробовали разбить кувалдой.

Национальный парк Чжанцзяцзе известен своими уникальными видами и скалами, которые послужили прототипом для кадров в фильме "Аватар" (Avatar, 2009). В 1992 году ЮНЕСКО признала парк объектом всемирного культурного наследия.

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