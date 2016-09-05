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Лидер Ирана призвал пересмотреть систему управления исламскими святынями

Общество
5 сентября, 11:16 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
"Правители Саудовской Аравии должны понести ответственность за те преступления, причиной которых стали их действия", - говорится в заявлении Хаменеи, распространенном в преддверии начала хаджа
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ТЕГЕРАН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал в понедельник к пересмотру системы управления исламскими святынями и подверг Саудовскую Аравию резкой критике за организацию хаджа.

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"Правители Саудовской Аравии должны понести ответственность за те преступления, причиной которых стали их действия", - говорится в заявлении Хаменеи, распространенном канцелярией иранского лидера в преддверии начала хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении Мекки, а именно мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. К сожалению, столь массовое мероприятие не обходится без чрезвычайных происшествий.

В прошлом году еще до официального начала паломничества 11 сентября на главную мечеть Мекки упал башенный кран, погибли 111 человек и более 230 получили ранения. Это произошло во время пятничной молитвы, когда в храме собрались сотни людей. Во время праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-Байрам), когда и проходит основная часть хаджа, произошла давка, жертвами которой стали порядка 800 пилигримов.

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