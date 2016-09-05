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Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантов

Общество
5 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс РФ об административных правонарушения. Поправки вступят в силу с 1 января 2018 года
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Штраф для вуза за нарушения требований к порядку проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ может доходить до 300 тысяч рублей. Это предусмотрено законопроектом, разработанном Министерством образования и науки РФ и размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Нарушение требований к порядку и форме проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в проекте документа.

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Законопроект также предусматривает наложение штрафа за несвоевременное внесение результатов экзаменов в соответствующий федеральный реестр: на должностных лиц в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Осуществление контроля и надзора за проведением комплексного экзамена поручено Рособрнадзору.

Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс РФ об административных правонарушения. Поправки вступят в силу с 1 января 2018 года.

Экзамен для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ стал обязательным с 1 января 2015 года. Его проводит часть российских вузах на своих площадках и в организованных центрах на базе других организаций. Результаты экзамена действительны в течение трех лет при получении разрешения на работу, в течение пяти - при получении вида на жительство или временное проживание.

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