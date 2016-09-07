Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столице

10 и 11 сентября в Москве отметят День города. 869-летие столица отпразднует квестами, экскурсиями, концертами и, конечно, салютом. А любителей кинематографа ждет особое приключение от организаторов фестиваля "Московское кино".

Как на этих выходных почувствовать себя героем любимого фильма, где отведать хлеба со вкусом селедки, поучиться бальным танцам и покататься на велосипедах с любимыми актерами? Самые интересные мероприятия по нашей версии — в материале и на интерактивной карте ТАСС.

10 сентября в 11.00 состоится возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата и цветов к обелиску "Москва — город-герой"; в 12.00 — церемония открытия Дня города на Красной площади. В 13.00 на всех городских площадках прозвучит гимн Москвы, который станет стартом празднования. В 22.00 состоится салют.

Некоторые мероприятия пройдут только в субботу или только в воскресенье. Другие можно будет посетить и 10, и 11 сентября.

"Московское кино"

9–18 сентября проходит фестиваль "Московское кино". Неудивительно, что ко Дню города организаторы подготовили особую программу.

10 и 11 сентября на Тверской улице можно стать участником кинореконструкции: разные участки улицы будут посвящены разным фильмам. Всегда хотели выдохнуть "я вся такая внезапная?" Тогда вам на площадку, посвященную "Покровским воротам": здесь вас угостят домашним холодцом и предложат поиграть в домино. Хотите почувствовать себя сотрудником МУРа? На площадке фильма "Место встречи изменить нельзя" можно снять отпечатки пальцев и составить фоторобот. Хотели бы посмотреть на "прекрасное далеко"? Вспомните "Гостью из будущего", а заодно попробуйте футуристические блюда из космотюбиков: к примеру, бородинский хлеб со вкусом селедки с морковным кремом.

Всего на одной из самых длинных московских улиц нашлось место для десяти таких киноплощадок. Но главными станут площадки "Стиляг" (сюда не забудьте надеть пышную юбку или яркий галстук, тогда можно будет не только потанцевать рок-н-ролл, но и попасть в кадр и позже увидеть себя на большом экране) и "Ночного дозора" (здесь можно будет взять меч и сразиться с силами тьмы).

Фестиваль "Московское кино" в День города: все подробности и адреса

Велозаезд, квесты и танцы

Если в субботу в 14.00 вы придете к метро "Боровицкая", то сможете поучаствовать в пешеходной экскурсии , которая познакомит вас с центральными улицами Москвы и памятниками архитектуры XVII–XX веков.

, которая познакомит вас с центральными улицами Москвы и памятниками архитектуры XVII–XX веков. 10 сентября с 14.00 до 23.00 гуляющих по Арбату ждет необычный мультимедийный проект: зрители смогут раскрасить несколько домов улицы с помощью интерактивной раскраски и проекции.

несколько домов улицы с помощью интерактивной раскраски и проекции. В поселке Рублево пройдет карнавальное шествие . Старт — в 14.00, тема — китайская культура.

. Старт — в 14.00, тема — китайская культура. 10 сентября в 16.00 в парке Северного речного вокзала планируют установить рекорд Гиннесса. Здесь должен пройти самый масштабный урок танцев в мире. Это главное событие фестиваля "Танцуй, Москва". Как обещают организаторы, три тысячи человек за 40 минут научатся танцевать хастл и станцуют общую связку. На следующий день в 15.00 планируется провести повторный урок — уже без рекорда.

в мире. Это главное событие фестиваля "Танцуй, Москва". Как обещают организаторы, три тысячи человек за 40 минут научатся танцевать хастл и станцуют общую связку. На следующий день в 15.00 планируется провести повторный урок — уже без рекорда. 10–11 сентября с 13.00 до 22.00 на Патриарших прудах можно будет увидеть избранные моменты фестиваля , прошедшего летом и посвященного Михаилу Булгакову. Помимо концертов-чтений гостей ждет выездное ателье моментальной фотографии, использующее камеры 1930–1970-х годов.

, прошедшего летом и посвященного Михаилу Булгакову. Помимо концертов-чтений гостей ждет выездное ателье моментальной фотографии, использующее камеры 1930–1970-х годов. На Патриарших и в субботу, и в воскресенье с 9.00 до 20.00 можно будет пройти квест и узнать больше об одном из самых мистических мест Москвы.

и узнать больше об одном из самых мистических мест Москвы. На Поклонной горе состоятся праздничные концерты : 10 сентября — с 19.30, на следующий день — с 13.00.

: 10 сентября — с 19.30, на следующий день — с 13.00. В субботу и воскресенье с 12.00 до 17.00 можно будет прогуляться на теплоходе по Москве-реке. Во время прогулки вам расскажут о съемках любимых фильмов и жизни знаменитых киноактеров.

на теплоходе по Москве-реке. Во время прогулки вам расскажут о съемках любимых фильмов и жизни знаменитых киноактеров. 11 сентября с 9.30 до 12.00 пройдет благотворительный велозаезд "ТеатрРалли" по Бульварному кольцу. В нем могут поучаствовать и театральные артисты, и зрители, а собранные средства будут направлены на поддержку ветеранов театральной сцены. Среди участников — Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев и многие другие, в том числе руководитель департамента культуры Александр Кибовский и заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"ТеатрРалли" по Бульварному кольцу. В нем могут поучаствовать и театральные артисты, и зрители, а собранные средства будут направлены на поддержку ветеранов театральной сцены. Среди участников — Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев и многие другие, в том числе руководитель департамента культуры Александр Кибовский и заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. 11 сентября с 13.30 до 16.00 в музее-усадьбе "Кусково" пройдут мастер-классы по бальным танцам XVIII века. Зал участникам заменит парадный двор усадьбы.

по бальным танцам XVIII века. Зал участникам заменит парадный двор усадьбы. Первый московский парад городской техники начнется в воскресенье в 13.00. Старт — на Новинском бульваре, техника двинется по Садовому кольцу. Для удобства зрителей будут установлены большие светодиодные экраны. В параде примут участие около 30 ретроавтомобилей. В 17.00 откроется выставка специализированной техники.

Где смотреть салют

Салют стартует в 22.00 10 сентября — сразу в 32 точках.

Подробно обо всех мероприятиях в честь Дня города читайте на официальном сайте мэра Москвы