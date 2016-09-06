Число госпитализированных с тепловым ударом в Японии резко сократилось

ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Жара в Японии за последнюю неделю пошла на спад, в связи с чем количество госпитализированных с тепловым ударом резко сократилось. Об этом сообщило главное пожарное управление страны, выполняющее также роль МЧС.

По его данным, в период с 29 августа по 4 сентября по всей стране с симптомами теплового удара в больницу попали 1346 человек - это почти вдвое меньше, чем неделей ранее. При этом 20 из них требуется длительная госпитализация на срок не менее трех недель, еще 410 человек придется провести в медицинском учреждении более короткий срок. В 48% случаев речь идет о пациентах в возрасте старше 65 лет.

По статистике, наибольшее число случаев перегрева на солнце зафиксировано в Токио, где в больницу попали 99 человека, в префектуре Аити было 94 таких случая и в Сайтаме - 86 случаев. В общей сложности за период с 25 апреля, когда в Японии установилась жара, в стране были госпитализированы 47 527 человек, 57 из них скончались.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Несмотря на то, что в дневные часы солнце уже не такое жаркое, японские медики призывают людей подолгу не находиться на улице, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.