Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число госпитализированных с тепловым ударом в Японии резко сократилось

Общество
6 сентября, 5:55 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
В период с 29 августа по 4 сентября по всей стране с симптомами теплового удара в больницу попали 1346 человек
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ken Aragaki

ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Жара в Японии за последнюю неделю пошла на спад, в связи с чем количество госпитализированных с тепловым ударом резко сократилось. Об этом сообщило главное пожарное управление страны, выполняющее также роль МЧС.

По его данным, в период с 29 августа по 4 сентября по всей стране с симптомами теплового удара в больницу попали 1346 человек - это почти вдвое меньше, чем неделей ранее. При этом 20 из них требуется длительная госпитализация на срок не менее трех недель, еще 410 человек придется провести в медицинском учреждении более короткий срок. В 48% случаев речь идет о пациентах в возрасте старше 65 лет.

По статистике, наибольшее число случаев перегрева на солнце зафиксировано в Токио, где в больницу попали 99 человека, в префектуре Аити было 94 таких случая и в Сайтаме - 86 случаев. В общей сложности за период с 25 апреля, когда в Японии установилась жара, в стране были госпитализированы 47 527 человек, 57 из них скончались.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Несмотря на то, что в дневные часы солнце уже не такое жаркое, японские медики призывают людей подолгу не находиться на улице, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
3
Слободин к концу недели вернется в РФ и даст показания следствию
4
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
5
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
6
Президент РФ Владимир Путин совершит частную поездку в Самарканд
7
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
Темы дня
Реклама