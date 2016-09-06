Путин призвал работать над снижением нагрузки на работников дошкольного образования

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что проблема с детскими садами будет решена только тогда, когда всем детям не только будет хватать мест в дошкольных учреждениях, но и когда будет снижена нагрузка на каждого воспитателя. Такое мнение он высказал на встрече с активом партии "Единая Россия".

"Практически мы эту тему (обеспечения детскими садами) закрыли, но как всегда есть нюансы. В некоторых местах все- таки не 100%, а почти 100. Но это не то, за что можно было бы царапать, хватать и пальцем грозить", - сказал президент.

"Но в чем проблема? - продолжил Путин. - У нас по стандартам 11 воспитанников должно быть на воспитателя, а в некоторых регионах в два раза больше".

По его мнению, с этим нужно поработать. "Нужно понять, как развивать эту систему дошкольного воспитания, - добавил он. - Один из путей решения вопроса - это развитие негосударственного сектора в этой области, причем с направлением туда государственных денег". Путин отметил, что при таком подходе часто получается дешевле и эффективнее.

Говоря о строительстве перинатальных центров, президент отметил, что за последнее время было построено 32 объекта. По его оценке, это "действительно прорыв в медицине". "Иногда, знаете, когда я бываю (в регионах), приходишь туда и сам бы родил, если бы мог", - заметил он, подчеркнув, что в регионах с такими медучреждениями младенческая и материнская смертность стремятся к нулю. Он призвал продолжить реализацию этой программы, несмотря на то, что это не дешевая программа.

По данным Путина, с 2013 года было потрачено 84 млрд рублей, из них 52 млрд из средств ФОМС, а остальные деньги из региональных бюджетов. Из этих денег на сегодняшний день освоено около 50%. "Там еще средства есть, там можно и нужно работать дальше и до выборов и после выборов", - заключил Путин.