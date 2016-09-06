Поездка Папы Римского в Баку пройдет под девизом "Все мы - братья"

ВАТИКАН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Предстоящая поездка Папы Римского Франциска в Баку в рамках второго апостольского визита на Кавказ с 30 сентября по 2 октября, включающего Грузию и Азербайджан, пройдет под официальным девизом "Все мы - братья". Как объявила служба печати Святого престола, девиз вдохновлен "словами из Евангелия от Матфея (23,8) и учением Римско-католической церкви о том, что "все люди являются частью единой семьи и призваны к братству и дружбе".

Логотип поездки отражает суть девиза: "Огненную землю" изображают языки пламени в цветах азербайджанского флага. "Они как будто обнимают крест желтого цвета (символизирующий папство и древнее христианское присутствие в Азербайджане. Форма языков пламени напоминает сердце, из центра которого исходят лучи, символизируя Год милосердия", - указано в сообщении.

Предстоящий визит станет 16-й зарубежной поездкой нынешнего суверена Ватикана. Программа визита предусматривает, что Франциск прибудет в Тбилиси 30 сентября во второй половине дня, а 2 октября отправится в Азербайджан. Как отмечают обозреватели, поездки в эти две страны дополняют папское паломничество на Кавказ, первым этапом которого было посещение Армении в июне текущего года.