Российский ученый предложил ввести в вузах предмет по изучению терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин предложил систему мер для выработки обществом иммунитета к терроризму. В частности, он считает полезным ввести в гуманитарных вузах новый предмет - террологию, где студентам бы объясняли, каковы корни террористической деятельности, цели, мотивы и способы защиты общества от этого зла. Об этом он сказал, выступая на конференции "Мировой опыт традиционных религиозных организаций в борьбе с терроризмом". "В учебные программы гуманитарных факультетов надо вложить предмет террологию. Это уже делают в ряде университетов мира", - предложил Зорин.

Изучение терроризма как отдельного вида деятельности, по мнению ученого, нужно для того, чтобы быстрее "помочь обществу сформировать антитеррористическое мировоззрение, активно прививать людям иммунитет против терроризма, какими бы лозунгами он ни прикрывался".

Ученый также посоветовал молодежи вырабатывать более осторожное поведение в социальных сетях: "не ставить где попало лайки в социальных сетях, не сообщать на своих страницах свое место жительства или учебы и не распространять среди друзей материалы сомнительного содержания", чтобы не привлекать к себе внимание вербовщиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ организация "Исламское государство").

На государственном уровне, по его мнению необходимо активно возвращать системе образования воспитательную, а не только обучающую роль. "После распада СССР очень пострадала и система образования, из которой вынималась воспитательная составляющая, а воспитание нравственности столь же важно, как и передача знаний, - отметил он. - Сейчас ситуация начала меняться и есть надежда, что она будет меняться более активно".

Зорин сообщил, что, по его данным, "костяк участников ИГИЛ, вышедших с территории бывшего СССР, 1991-1994 годов рождения, когда государственная идеология не только отсутствовала у нас, но и была под запретом, и происходил слом государственной машины". "Это было время, когда под знаменем демократии подавлялась самобытность народов, навязывались единые стандарты потребительского отношения к миру, а из системы образования была изъята воспитательная функция", - сказал Зорин.