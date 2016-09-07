Часовню Мира откроют на кладбище советских и немецких солдат под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Часовню Мира, как символ примирения немецкого и российского народов, откроют в среду в селе Россошки под Волгоградом на мемориальном кладбище, где захоронены останки красноармейцев и солдат вермахта, погибших в Сталинградской битве. Об этом сообщили ТАСС в администрации Волгоградской области.

"Торжественная церемония открытия Часовни Мира начнется ровно в полдень. Инициаторами проекта выступили общественные организации и представители немецкого бизнеса. В открытии скульптурной композиции примет участие посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич", - сказали в администрации.

Представитель областной власти уточнил, что Часовня Мира представляет собой две гранитные стелы на постаменте с православным и католическим крестами. Ее строительство на Россошинском военно-мемориальном кладбище поддержали российские ветераны, Русская православная церковь, администрация Волгоградской области.

Ранее почетный консул России в Германии Николаус Кнауф, под патронатом которого осуществлен этот проект, сказал: "Спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны нам нельзя забывать, какое огромное горе пережил русский народ от правящего тогда режима в Германии. На той войне погибли миллионы русских людей". По его словам, открытие Часовни Мира - это "важный шаг в развитии российско-германских отношений и сохранении истории для потомков".

Военно-мемориальный комплекс под Волгоградом

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Военно-мемориальное кладбище близ села Россошки в 40 км западнее Волгограда было открыто в 1997 году в память о всех погибших в Сталинградской битве. Тогда на кладбище были захоронены останки 808 советских солдат. В центре мемориала - шестиметровая скульптура "Скорбящей матери". Женщина держит над головой колокол - символ скорби и печали.

Спустя два года было принято решение об открытии немецкого кладбища, где сегодня перезахоронены останки более 50 тыс. павших солдат вермахта и стран, воевавших на стороне Германии. На русской части кладбища покоится более 17 тыс. красноармейцев, павших в боях за Сталинград и найденных поисковиками на полях сражений.

В Сталинградской битве (июль 1942 года - февраль 1943 года) - крупнейшем сухопутном сражении в истории - потери обеих сторон составили около 2,2 млн человек.