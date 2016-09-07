Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Мастерская да Винчи": фото пустынных инсталляций с фестиваля Burning Man 2016

Общество
7 сентября, 10:30 UTC+3
Причудливые арт-объекты "Горящего человека" — в подборке пользователей Instagram
Материал из 1 страницы
© instagram.com/annaboten/

В США завершился очередной восьмидневный фестиваль Burning Man ("Горящий человек"). Каждый год его участники создают импровизированный город в пустыне Блэк-Рок (штат Невада), от которого через неделю не остается и следа.

Темой 2016 года стала "Мастерская да Винчи". Фото ее недолговечных обитателей — в подборке ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57
2
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
3
Россия может купить крылатые ракеты BrahMos
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
В Дагестане ликвидированы главарь бандгруппы и пять боевиков
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама