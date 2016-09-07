"Мастерская да Винчи": фото пустынных инсталляций с фестиваля Burning Man 2016

В США завершился очередной восьмидневный фестиваль Burning Man ("Горящий человек"). Каждый год его участники создают импровизированный город в пустыне Блэк-Рок (штат Невада), от которого через неделю не остается и следа.

Темой 2016 года стала "Мастерская да Винчи". Фото ее недолговечных обитателей — в подборке ТАСС.