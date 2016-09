Дом, где снимали "Крестного отца" и "Телохранителя", выставлен на продажу

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Владелец выставил на продажу за $195 млн расположенный в престижном районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Беверли-Хиллз особняк, в котором провели часть медового месяца 35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин, а также были сняты некоторые сцены из фильмов "Крестный отец" (The Godfather, 1972) и "Телохранитель" (The Bodyguard ,1992). Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Она отмечает, что дом некогда принадлежал американскому газетному магнату Уильяму Рэндольфу Херсту, а сейчас его владельцем является адвокат и инвестор Леонард Росс. В 2007 году особняк уже выставляли на продажу за $165 млн. Однако тогда его спустя один год сняли с торгов и сдали за $600 тыс. в месяц.

Общая площадь помещений дома, построенного в 1927 году, составляет около 4,6 тыс. кв. метров. Он и еще несколько построек расположены на участке площадью примерно 20 тыс. кв. метров. На этой территории, в частности, находятся теннисный корт, два пруда, бассейн и домик для гостей.

Росс сообщил журналистам издания, что приобрел дом около 40 лет назад за $2 млн. В 1990-х годах особняк был отреставрирован. Кроме того, общая площадь его помещений была увеличена на 1,8 тыс кв метров за счет пристроек. В настоящее время некоторые из окон дома защищены бронированным стеклом.